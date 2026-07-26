Capacitan a personal de centros de salud de Veraguas en uso y manejo de extintores

Provincia de Veraguas./Personal de los centros de salud de la provincia de Veraguas recibió una capacitación en prevención de incendios y manejo básico de extintores, como parte de las acciones que buscan fortalecer la preparación ante situaciones de emergencia.

Alvin Castro, coordinador de Gestión de Riesgo, explicó que la jornada fue impartida por miembros del Cuerpo de Bomberos de Veraguas y estuvo dirigida a integrantes de los comités locales de riesgo. “Se les está capacitando en el uso y manejo de extintores para prevenir o estar preparados en caso de un conato de incendio”, señaló.

Te puede interesar: Instituto Urracá se adhiere al programa de Escuelas Vigilantes; ya son siete centros con el programa en Veraguas

Durante la capacitación también se orientó a los participantes sobre los diferentes tipos de incendios y cuáles son los extintores adecuados para cada situación. “Las emergencias no avisan, debemos estar preparados”, destacó Castro.

Con información de Ney Castillo.