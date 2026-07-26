Antón se prepara para el desdile de la Pollera Picarona

La celebración se desarrollará durante dos días y busca exaltar el valor histórico y cultural de la pollera antonera.

Provincia de Coclé./La comunidad de Antón se prepara para el Desfile de las Mil Picaronas, una celebración que este año se desarrollará durante dos días para resaltar la riqueza cultural y el legado de la pollera antonera. Las actividades comenzarán el viernes 14 de agosto con los concursos folclóricos, mientras que el desfile se realizará el sábado 15, en horas de la tarde.

La folclorista Marietha Moreno explicó que los concursos contarán con categorías infantil, juvenil y adulta, además de competencias de camisilla masculina, camisilla infantil y camisilla juvenil. Todas las actividades se desarrollarán en el parque de Antón.

De acuerdo con la gestora cultural Anays Díaz, la vestimenta "se caracteriza por sus pimpollos adornados con plumas naturales de pato o gallina; la pollera montuna utiliza flores grandes y la camisa es de dos arandelas, complementada con entre cinco y siete prendas".

Esta celebración nació de la visión de la señora Dora Samaniego, quien buscó darle mayor reconocimiento a esta pieza representativa de la cultura local.

Para los antoneros, la pollera picarona es mucho más que una vestimenta, es parte de la historia, identidad y tradición, que se busca preservar y transmitir a las nuevas generaciones.

Con información de Nathali Reyes