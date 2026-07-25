Instituto Urracá se adhiere al programa de Escuelas Vigilantes; ya son siete centros con el programa en Veraguas

El comisionado de la Policía Nacional señaló que el objetivo del programa es fortalecer el vínculo entre los centros educativos y la institución para mejorar la seguridad de los estudiantes.

Veraguas/El Instituto Urracá, en Santiago, fue incorporado al programa de Seguridad Ciudadana Escuelas Vigilantes, una iniciativa que busca fortalecer la prevención de hechos delictivos y promover la convivencia dentro y en los alrededores de los centros educativos.

Con esta incorporación, ya son siete los planteles de la provincia que forman parte del programa, mientras las autoridades coordinan su implementación en otros tres centros educativos.

La dirección del Instituto Urracá indicó que el programa servirá como un apoyo para reforzar las medidas disciplinarias y de seguridad del plantel, ante los desafíos que enfrentan los centros educativos.

Además, explicó que la iniciativa contempla la participación de unidades de la Policía Nacional tanto en el interior como en los alrededores de la escuela, como parte de las acciones de vigilancia y prevención.

El comisionado de la Policía Nacional señaló que el objetivo del programa es fortalecer el vínculo entre los centros educativos y la institución para mejorar la seguridad de los estudiantes.

El jefe policial aseguró que la estrategia ha permitido desarrollar charlas preventivas, intercambiar información sobre situaciones detectadas en los planteles y adoptar medidas para prevenir incidentes.

Las autoridades informaron que continúan las coordinaciones para extender el programa Escuelas Vigilantes a otros centros educativos de la provincia de Veraguas.

Información de Ney Castillo

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