BTS ayudó a una mujer a superar su miedo a volar tras 17 años sin viajar en avión

La mujer, originaria de Southampton, Hampshire, Reino Unido, contó que su miedo comenzó después de un vuelo que realizó desde Budapest cuando era estudiante. Desde entonces desarrolló un temor persistente ante la posibilidad de que el avión pudiera estrellarse.

Debbie Adamson, una británica de 67 años, consiguió volver a viajar en avión después de pasar 17 años evitando los vuelos debido a una intensa aerofobia.

En su proceso para recuperar la confianza, la información sobre seguridad aérea, el acompañamiento de un piloto y la música de BTS se convirtieron en herramientas que le permitieron afrontar nuevamente los trayectos.

La mujer, originaria de Southampton, Hampshire, Reino Unido, contó que su miedo comenzó después de un vuelo que realizó desde Budapest cuando era estudiante. Desde entonces desarrolló un temor persistente ante la posibilidad de que el avión pudiera estrellarse.

En 2006, la fobia volvió a manifestarse con fuerza cuando planeaba viajar con su esposo y sus tres hijos a Orlando, Florida. En el aeropuerto llegó a esconder su pasaporte dentro de una revista con la intención de evitar el viaje. Sin embargo, el personal consiguió emitirle otro documento y finalmente abordó. Adamson recordó que permaneció llorando durante unas tres horas.

Dos años después, en 2008, decidió dejar de volar porque sentía que no podía afrontar la angustia asociada con los viajes aéreos. Durante años evitó los aviones para evitar nuevamente esa experiencia.

El cambio comenzó el año pasado, cuando un amigo piloto le explicó aspectos del funcionamiento de las aeronaves y de los procedimientos de seguridad de la aviación. Comprender mejor lo que ocurría durante un vuelo redujo parte de la incertidumbre que alimentaba su temor y sentirse más segura durante cada etapa del trayecto aéreo.

También encontró apoyo en un grupo de Facebook para personas con miedo a volar. Decidió planear junto con su esposo un viaje a Santorini, Grecia, con motivo de su 40 aniversario de matrimonio.

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Antes de ese viaje, la familia organizó una visita a Orlando como prueba. Adamson descubrió que escuchar a BTS, el grupo surcoreano de K-pop integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, le ayudaba a manejar la sobrecarga sensorial durante el despegue.

La británica preparó una lista de reproducción exclusivamente con canciones de la banda. “Creé una lista de reproducción a prueba de balas, con todas y cada una de las canciones que me encantan, para saber que seguiría escuchándolas. Cerré los ojos durante el despegue y me agarré con mucha fuerza”, dijo Y añadió: “Una vez que lo hice, empecé a racionalizarlo. Simplemente me demostré a mí misma que me había dado permiso para no tener miedo, y así fue. Toda la presión me la imponía mi propia mente”.

La estrategia también le permitió afrontar episodios de turbulencia de forma distinta. Adamson explicó que, en el pasado, solía advertir a los sobrecargos sobre su miedo y a veces ya estaba llorando al subir.

“No puedo explicarlo, simplemente no puedes controlarlo. Es un terror absoluto. Incluso con la más mínima turbulencia, volvía a llorar. Nunca comía ni bebía, [pero] bajaba de los vuelos sintiéndome bastante mal. Era realmente terrible”, indicó.

Ahora admite que el miedo no ha desaparecido por completo, pero asegura que cuenta con más herramientas para gestionarlo. “Nunca diría que estoy curada, pero tengo la suficiente autoconciencia como para pensar: ‘Voy a darme permiso para no tener miedo’. No tenía nada de qué avergonzarme, no pude evitarlo. Pero lo que no hice fue darle a mi mente la libertad de informarse al respecto y ser un poco más lógica en ese sentido”, comentó.

Tras recuperar la posibilidad de volar, Adamson prevé realizar nuevos viajes, demostrando que su experiencia con la aerofobia cambió al encontrar estrategias que le permitieron enfrentar el temor.