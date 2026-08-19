Lindsay Lohan disfruta la Riviera Francesa en familia y prepara su salto al negocio de la belleza

A sus 40 años, la actriz disfrutó de unas vacaciones en la Riviera Francesa junto a su esposo, Bader Shammas, su hijo Luai y otros integrantes de su familia.

Lindsay Lohan atraviesa una etapa diferente de su vida, marcada por la familia, nuevos proyectos y una imagen alejada de los excesos que durante años acompañaron su figura pública.

La intérprete fue fotografiada durante una travesía en yate por la costa francesa, donde pasó tiempo descansando en cubierta y compartiendo con sus seres queridos. En algunas imágenes también apareció tomando fotografías y disfrutando del paisaje mediterráneo, mientras el grupo aprovechaba la jornada lejos de las obligaciones profesionales.

Después del viaje, Lohan publicó una selección de fotografías y videos que mostraban distintos momentos de la escapada familiar. Entre las imágenes aparecieron Michael Lohan y los integrantes de la familia Shammas disfrutando del jacuzzi con los niños, además de una fotografía junto a Nina Ginsberg y otra de la actriz frente al mar.

La publicación estuvo acompañada por una frase que resumió el espíritu del viaje: “Pelo de mar, familia y sin planes”. El mensaje reflejó una faceta más tranquila de la actriz, quien actualmente combina su carrera con la maternidad y su vida matrimonial.

Esta etapa contrasta con algunos de los momentos más recordados de la trayectoria mediática de Lohan. En 2018, la actriz protagonizó uno de los fenómenos virales más llamativos de su carrera cuando un video suyo bailando en Lohan Beach House, en Mykonos, comenzó a circular ampliamente en internet.

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En aquella grabación, Lohan aparecía bailando con un mono plateado y realizando una particular coreografía que terminó inspirando el desafío #DoTheLilo. Usuarios de distintas partes del mundo intentaron reproducir sus movimientos, convirtiendo la escena en un fenómeno de redes sociales.

Años después, la vida de la actriz está centrada en otras prioridades. Lohan está casada con Bader Shammas y es madre de Luai, quien cumplió tres años en julio. En esa ocasión, la actriz describió a su hijo como el “mayor regalo” de sus vidas, una expresión que refleja el lugar que ocupa actualmente la maternidad en su vida personal.

Paralelamente, Lohan ha recuperado protagonismo en Hollywood después de varios años con una presencia más limitada en grandes producciones. Su regreso a la actuación le ha permitido participar nuevamente en proyectos cinematográficos y televisivos, mientras desarrolla otras iniciativas vinculadas con su futuro profesional.

Uno de esos proyectos podría estar relacionado con la industria de la belleza. Según documentos presentados ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, la actriz solicitó el registro de la marca “Linlo Beauty” el 2 de abril de 2026.

La solicitud contempla una amplia variedad de productos. Entre ellos figuran cremas corporales, leches limpiadoras, tratamientos para el contorno de ojos, parches de gel, protectores solares, productos de maquillaje, esmaltes de uñas y artículos destinados al bronceado sin exposición solar.

La intención de desarrollar una línea de cuidado personal no es completamente nueva. En 2025, Lohan habló sobre este proyecto durante una entrevista con la revista Elle y explicó las razones por las que el proceso había avanzado con cautela. “Está llevando mucho tiempo porque soy muy exigente, porque me apasiona mi piel y mi salud”, afirmó.

El posible lanzamiento de Linlo Beauty abriría una nueva etapa empresarial para la actriz, que podría combinar su experiencia como figura pública con su interés por el cuidado de la piel y los productos cosméticos.

Mientras continúa con sus compromisos profesionales, Lohan también disfruta de una rutina familiar que poco tiene que ver con la imagen asociada a sus años más mediáticos. El viaje por la Riviera Francesa mostró precisamente esa transformación: una actriz que mantiene su presencia en el entretenimiento, pero que ahora comparte el protagonismo con su esposo, su hijo y sus nuevos proyectos empresariales.