The Beatles vuelven a Abbey Road: así recrearon Paul Mescal y el elenco la histórica portada

El universo de la legendaria banda volvió a tomar la calle durante el rodaje del ambicioso proyecto cinematográfico dirigido por Sam Mendes.

Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan y Joseph Quinn fueron vistos recreando en Londres la legendaria portada del álbum de 1969, una de las fotografías más reconocibles de la historia de la música.

Las imágenes, difundidas durante el fin de semana del 16 de agosto, muestran a los cuatro protagonistas atravesando en fila el célebre paso peatonal ubicado frente a Abbey Road Studios. Harris Dickinson, encargado de interpretar a John Lennon, aparece primero; detrás avanzan Barry Keoghan como Ringo Starr, Paul Mescal como Paul McCartney y Joseph Quinn como George Harrison.

El vestuario reproduce el utilizado por los músicos en la fotografía original. En otra grabación compartida en redes sociales, Quinn cruza la calle solo mientras sus compañeros pasan cerca. La producción ya había adelantado que esta etapa del rodaje incorporaría 80 extras y vehículos de época para reconstruir el ambiente londinense de aquellos años.

La escena recupera una imagen tomada el 8 de agosto de 1969 por el fotógrafo Iain Macmillan. Para conseguirla, Macmillan se ubicó sobre una escalera en medio de la calzada y realizó seis fotografías. Finalmente, una fue elegida para convertirse en la portada de Abbey Road, disco que terminaría ocupando un lugar fundamental en el legado de The Beatles.

El álbum tuvo inicialmente como título provisional Everest, inspirado en la marca de cigarrillos que fumaba el ingeniero Geoff Emerick. La banda llegó a considerar un viaje a Nepal para realizar la fotografía, pero abandonó aquella posibilidad y escogió una solución mucho más cercana: cruzar la calle frente al estudio donde trabajaba.

Décadas después, ese paso peatonal es uno de los lugares turísticos más reconocidos de Londres y recibe diariamente a admiradores que intentan reproducir la fotografía.

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La recreación formará parte de The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, proyecto anunciado por Mendes en febrero de 2024. La propuesta estará compuesta por cuatro películas conectadas, cada una narrada desde la perspectiva de Lennon, McCartney, Starr y Harrison.

Sony Pictures Entertainment respalda la producción, autorizada por McCartney, Starr y los representantes de los legados de Lennon y Harrison. Los largometrajes también podrán utilizar el catálogo musical completo del cuarteto, un elemento clave para reconstruir cinematográficamente su trayectoria.

El reparto incluye además a Saoirse Ronan como Linda McCartney, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd, Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey, James Norton como Brian Epstein y Lucy Boynton como Jane Asher.

Mescal ha pedido preservar las sorpresas de las películas y aseguró que el público se beneficiará de “saber lo menos posible”. Sobre la magnitud de la producción afirmó: “El proyecto es totalmente singular. A nivel personal, estoy muy emocionado de trabajar en algo de esta escala, pero también arraigado en la actuación con Sam y grandes escritores”.

El actor confirmó que cantará y que se reunió con McCartney durante su preparación. También destacó la estabilidad que representa el rodaje: “Pero también simplemente vivir y trabajar en Londres y tener algo de estabilidad en lo que han sido como seis, siete años locos desde que salió Normal People”.

Keoghan expresó una expectativa similar: “Va a ser un evento, y lo sabíamos al unirnos. Qué evento tan emocionante del que ser parte, y no hay mejor cineasta para hacerlo que Sam”. Además, resumió su experiencia afirmando: “Estoy elevando mi oficio y haciendo hermanos en el set”.

McCartney, entretanto, calificó a Mescal como “muy lindo”. Las cuatro películas de The Beatles dirigidas por Sam Mendes tienen previsto estrenarse simultáneamente el 7 de abril de 2028.