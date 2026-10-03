Lluvias torrenciales provocan caos en la isla griega de Creta, un destino turístico popular

Las lluvias también dejaron aislados a ocho empleados del parque nacional de las gargantas de Samaria, uno de los principales atractivos naturales de la isla.

Lluvias torrenciales provocaron inundaciones y cuantiosos daños en Creta, la mayor isla de Grecia, obligando a evacuar a algunos turistas, anunciaron este sábado las autoridades.

"Tenemos graves problemas, se ha acumulado un volumen masivo de agua", declaró a la AFP el alcalde de Ierapetra, Emmanouil Fragkoulis, después de que intensas precipitaciones afectaran esta localidad del sureste de la isla.

Según el alcalde, varias carreteras quedaron cortadas y cubiertas de escombros arrastradas por las corrientes. Una mujer fue trasladada al hospital por precaución y algunos turistas tuvieron que ser evacuados.

En La Canea, uno de los principales centros turísticos de Creta, el histórico puerto veneciano sufrió daños debido al fuerte oleaje, que también afectó a restaurantes y negocios vinculados al turismo.

Las autoridades de Protección Civil pidieron a los habitantes de varias localidades que limitaron sus desplazamientos y se dirigieron a zonas elevadas. Los equipos de rescate trabajaron para despejar carreteras afectadas por pequeños tamaños de tierra y la acumulación de materiales arrastrados por las lluvias.

En una carretera entre Ierapetra y Sitia, en la costa noreste, 23 personas quedaron atrapadas dentro de sus vehículos, según la televisión pública ERT. Asimismo, un taxi que transportaba a tres turistas fue arrastrado por un torrente antes de quedar bloqueado contra un talud, lo que permitió que el conductor y los pasajeros salieran ilesos.

Las lluvias también dejaron aislados a ocho empleados del parque nacional de las gargantas de Samaria, uno de los principales atractivos naturales de la isla. Las autoridades aseguraron que se encontraban en un lugar seguro y contaban con alimentos, medicamentos y refugio. Creta permanecía este sábado bajo alerta roja, el nivel más alto de vigilancia meteorológica.

En el departamento de La Canea se registraron 420 milímetros de precipitaciones entre el viernes y la tarde del sábado, según el Observatorio Nacional de Atenas.

Los fuertes vientos en el mar Egeo obligaron además a suspender parte del tráfico marítimo, manteniendo numerosos ferris amarrados en los puertos de El Pireo, Lavrio y Rafina durante buena parte de la jornada.