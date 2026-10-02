Johnny Depp se transforma en un irreconocible Ebenezer Scrooge para regresar a Hollywood

Su siguiente proyecto será Day Drinker, thriller de Lionsgate con Madelyn Cline y Penélope Cruz, cuyo estreno está previsto para marzo de 2027.

Johnny Depp sorprendió con su transformación para interpretar a Ebenezer Scrooge en la nueva película inspirada en el clásico de Charles Dickens. Paramount Pictures presentó este jueves 1 de octubre el primer tráiler de Ebenezer, producción dirigida por Ti West, en la que el actor aparece caracterizado como el conocido personaje navideño con una apariencia muy diferente a la habitual.

La propuesta adapta la novela publicada originalmente en 1843 y plantea una versión con una identidad visual marcada por el cine de terror. La sinopsis oficial resume el concepto con una frase: “el nombre que conoces, la historia que no”. La producción también ha definido al protagonista como “el Scrooge que nunca viste”, mientras que su estética fue descrita como “mucho período, muy gótico oscuro”, en una referencia al estilo de Sweeney Todd, de Tim Burton.

En las primeras imágenes, Depp luce envejecido y prácticamente irreconocible. El tráiler presenta a Scrooge mientras enfrenta apariciones sobrenaturales y situaciones inquietantes, incluida una secuencia en la que el personaje termina enterrado vivo. En medio de ese ambiente, el actor mira directamente a cámara y pronuncia: “Es bueno estar de vuelta”.

La frase adquiere relevancia por el retorno de Depp a una producción de un gran estudio de Hollywood después de varios años de ausencia. Su última participación en una película de este nivel había sido Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald, estrenada en 2018. Posteriormente fue apartado de la tercera entrega de esa franquicia, estrenada en 2022.

Te puede interesar: Isabel Pantoja prepara su regreso con una gira dedicada a 'Marinero de luces'

Te puede interesar: Alejandro Sanz vive una noche especial junto a sus cuatro hijos y Stephanie Cayo en Madrid

El regreso ya había generado expectativa durante la Comic-Con de San Diego, celebrada en julio. Depp apareció caracterizado como Scrooge durante una intervención sorpresa en el panel Directors on Directing de Collider, en el Hall H. Con una vela en la mano, se dirigió al público y dijo: “¿No tienen vidas? ¿No tienen responsabilidades?”.

Una fuente cercana a la producción explicó a People que el proyecto representó para el actor una oportunidad excepcional y lo definió como “un proyecto muy especial para él”. Sobre la relación de Depp con el personaje, añadió: “Está de vuelta en un papel de personaje, que es lo que ama. Realmente cobra vida cuando está en esos personajes, están en su ADN”. La misma fuente sostuvo que, pese a su alejamiento de Hollywood, Depp siente que “nunca se fue realmente”.

El juicio terminó con un veredicto favorable a Depp, que recibió 10 millones de dólares por daños compensatorios y 5 millones por daños punitivos, mientras Heard obtuvo 2 millones de dólares por su contrademanda. Estos antecedentes marcaron una etapa para el intérprete en Hollywood.

La película cuenta además con un reparto integrado por Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen. Este último interpreta a Jacob Marley, el fantasma que advierte a Scrooge sobre la llegada de los tres espíritus que aparecerán en Nochebuena.

El guion fue adaptado por Nathaniel Halpern a partir de la obra de Dickens, mientras West aporta una aproximación oscura que combina el relato navideño con elementos del género de terror. Paramount programó el estreno en cines de América Latina para el 12 de noviembre de 2026.

La pausa de Depp en grandes producciones coincidió con el juicio por difamación que sostuvo en 2022 contra Amber Heard. Después de ese proceso, protagonizó Jeanne du Barry, estrenada en 2023, y dirigió Modi: Three Days on the Wing of Madness.