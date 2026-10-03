Yankees noticias | José 'Chema' Caballero es incluído en el roster de la serie divisional

Panamá/El pelotero panameño José "Chema" Caballero está en el róster de 26 jugadores de los Yankees de Nueva York para la Serie Divisional de la Liga Americana ante Tampa Bay Rays, una serie que comienza este sábado y que podrás ver por TVMAX y TVN Pass desde las 3:00 p.m.

Para Caballero, la serie tiene un ingrediente especial: fue jugador de los Rays en 2024 y 2025, el mismo equipo al que ahora se enfrenta. El 31 de julio de 2025, Tampa Bay lo cambió a los Yankees mientras ambos equipos jugaban entre sí en el Yankee Stadium.

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El pelotero panameño José "Chema" Caballero ha consolidado su rol como una pieza fundamental en el esquema táctico de los New York Yankees, cerrando la temporada regular 2026 con números que demuestran una evolución notable en su juego, combinando su velocidad élite con un incremento sin precedentes en su poder al bate.

Caballero, originario de Las Tablas, vio acción en 136 compromisos oficiales durante la campaña. Aunque históricamente se le ha reconocido por ser un especialista defensivo y un velocista neto en las almohadillas, este año sorprendió al cuerpo técnico y a los aficionados neoyorquinos al despachar 14 cuadrangulares y remolcar 51 carreras a lo largo de 411 turnos oficiales. Estas cifras establecen nuevas marcas personales para el interior canalero en la Gran Carpa.

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El dinamismo del panameño se reflejó especialmente en el corrido de bases, donde estafó 34 almohadillas. Su agresividad en el diamante sirvió como bujía ofensiva para los del Bronx en momentos clave de la temporada, cubriendo la ausencia de corredores de alta velocidad en el line-up tradicional de los Yankees. A nivel de promedio, "Chema" dejó una línea de bateo de .231 / .290 / .365, complementada con 95 imparables y 50 carreras anotadas.

Más allá de sus aportes ofensivos, la verdadera valía de Caballero de cara a la postemporada radica en su guante "multiusos". Actuando como un súper utilitario de lujo, defendió con solvencia el campocorto en 70 partidos, complementando su labor con apariciones de alta exigencia en la antesala, la intermedia y las praderas. Con un salario ajustado de 2 millones de dólares para este ciclo y bajo el control del equipo hasta 2030, la gerencia de Nueva York sonríe ante uno de los movimientos más rentables y dinámicos del último mercado de pases de las Grandes Ligas.

Con información de MLB y Yahoo Sports.

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