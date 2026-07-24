Rapero es agredido durante un concierto y baja del escenario para enfrentar al responsable

Las imágenes muestran el momento en el que el artista recibe un fuerte impacto en la cabeza con un vaso lanzado desde el público, provocándole una herida en el rostro que comenzó a sangrar mientras continuaba sobre el escenario.

El rapero Hades 66 protagonizó un tenso episodio durante una presentación en España luego de ser víctima de una agresión en pleno concierto, un hecho que quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales y que rápidamente se volvió viral.

El incidente interrumpió por completo el espectáculo y generó momentos de confusión entre los asistentes. En las grabaciones compartidas por los espectadores se observa cómo el cantante, inicialmente desorientado por el golpe, lleva su mano al rostro y descubre que está sangrando. Segundos después decide abandonar el escenario para intentar localizar a la persona que habría lanzado el objeto.

La reacción del intérprete sorprendió a buena parte del público. En lugar de retirarse para recibir atención médica, descendió de la tarima acompañado por integrantes de su equipo con la intención de identificar al presunto responsable. La situación escaló rápidamente y derivó en un enfrentamiento que también fue captado por asistentes desde distintos ángulos.

Horas después del incidente, Hades 66 utilizó su cuenta oficial de Instagram para explicar su versión de los hechos. En uno de sus mensajes afirmó: “Lo invito a salir a pelear; me bajo de la tarima, lo busco, se esconde y cuando me estoy yendo quiere hacer buya con mis muchachos”. Con esas declaraciones, el artista aseguró que intentó confrontar directamente a quien lo agredió, aunque, según su relato, esa persona evitó enfrentarlo.

Otro video grabado desde una zona elevada del recinto muestra una pelea colectiva en la que participan varias personas, entre ellas miembros del equipo del rapero y algunos asistentes al concierto. Las imágenes circularon ampliamente en plataformas digitales y alimentaron el debate sobre lo ocurrido después del ataque inicial.

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Frente a las críticas surgidas en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron que el artista habría recurrido a su equipo para enfrentar al presunto agresor, Hades 66 publicó un nuevo mensaje defendiendo su actuación. En esa publicación escribió: “El que falte, se la vamos a aplicar en cualquier parte del mundo; le guste a quien le guste, todos los que estuvieron en el show saben lo que pasó y cuántas veces le dije pa’ hacerlo 1 contra 1”. Con esas palabras insistió en que buscó resolver la situación de manera directa con la persona que lo atacó.

Mientras el episodio continuaba generando repercusiones, comenzaron a difundirse nuevas grabaciones tomadas desde el escenario que aportaron otra perspectiva sobre el momento del lanzamiento. En esos registros, algunos usuarios señalaron que el vaso aparentemente no habría sido arrojado desde las primeras filas, como inicialmente sostuvo el artista, sino desde un sector más elevado de las gradas. Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el lugar exacto desde donde fue lanzado el objeto.

Pese a las diferentes versiones que circulan en internet, el incidente volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en conciertos y la protección de artistas durante presentaciones multitudinarias. El lanzamiento de objetos contra músicos se ha convertido en una problemática recurrente en distintos escenarios internacionales, obligando a organizadores y equipos de producción a reforzar las medidas de prevención.

Antes de finalizar sus publicaciones, el rapero dejó un último mensaje dirigido a quienes considera responsables de lo sucedido. En referencia al ataque recibido expresó: “Como tiran y esconden la mano, le pasó lo que le pasó”.

Reconocido por desarrollar una propuesta de rap urbano inspirada en las experiencias de sectores populares y en historias marcadas por la realidad de la calle, Hades 66 suele generar una intensa conexión con su público durante sus conciertos. Sin embargo, esta presentación quedó marcada por un episodio de violencia que trascendió el ámbito musical y convirtió al artista en tendencia internacional, mientras continúan circulando videos que documentan uno de los momentos más tensos de su reciente gira.