Wualys Fuentes Aquino: la historia de la joven promesa de Miss Universo cuya muerte conmociona a Honduras

La inesperada muerte de Wualys Suseth Fuentes Aquino , una de las jóvenes promesas de los certámenes de belleza en Honduras , ha generado una profunda conmoción en el país.

La modelo y estudiante universitaria, Wualys Suseth Fuentes Aquino, de 23 años, fue hallada sin vida en su apartamento de Tegucigalpa, apenas un mes después de alcanzar el segundo lugar en Miss Universo Tegucigalpa 2026, certamen en el que obtuvo el título de virreina capitalina.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, familiares de la joven decidieron acudir a su residencia luego de varios días sin lograr comunicarse con ella. El hallazgo se produjo el 20 de julio de 2026 en un inmueble ubicado en la capital hondureña. Tras el descubrimiento, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Un día después, la organización Miss Universo Tegucigalpa confirmó oficialmente la noticia mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, donde destacó no solo el desempeño de la concursante dentro del certamen, sino también las cualidades humanas que la caracterizaban.

En el mensaje publicado en Instagram, la organización expresó: “Esta noticia nos ha afectado profundamente a todos, ya que ocurrió de forma tan inesperada. Wualys era una mujer que no solo brillaba por sí misma, sino que también ayudaba a brillar a sus compañeras. Nos demostró que siempre estaba dispuesta a ayudar; nunca decía que no a apoyar a sus compañeras”.

El comunicado también añadió: “Estamos profundamente consternados por esta noticia y solo podemos expresar nuestra gratitud por su presencia en este certamen, ya que realmente marcó la diferencia. Que Dios la tenga en su gloria”, palabras que rápidamente fueron compartidas por cientos de seguidores y participantes de concursos de belleza en distintos países.

La trayectoria de Wualys Aquino dentro de este mundo comenzó de una manera poco habitual. Antes de convertirse en concursante, colaboraba detrás de los escenarios apoyando la organización y producción de eventos relacionados con certámenes de belleza. Esa experiencia despertó en ella el deseo de convertirse también en protagonista sobre la pasarela.

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Durante una entrevista, la joven recordó cómo tomó esa decisión. En aquella conversación manifestó: “Siempre me gustó estar en el backstage, ayudar a las chicas que se miraran lindas. Entonces, llegó un punto en el que yo dije: ‘Wow, me gusta la vida mediática, me gusta ayudar a la gente, ¿por qué no puedo estar enfrente ahora?’”, reflejando la motivación que la impulsó a competir oficialmente.

Su participación en Miss Universo Tegucigalpa 2026 representó el resultado de ese esfuerzo. Después de superar las diferentes etapas de evaluación, logró ubicarse como virreina capitalina, consolidándose como una de las figuras emergentes dentro de los concursos de belleza en Honduras.

Más allá del modelaje, Wualys Aquino mantenía una intensa actividad académica. Estudiaba simultáneamente Mercadotecnia Internacional y Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), combinando sus responsabilidades universitarias con proyectos profesionales y actividades relacionadas con la moda.

La joven también practicaba deportes como el voleibol y el atletismo recreativo, mientras compartía en redes sociales contenidos relacionados con su estilo de vida, sesiones fotográficas y experiencias universitarias. Su última publicación en TikTok fue realizada el domingo previo a su fallecimiento, donde aparecía disfrutando de la final del Mundial luciendo una camiseta en apoyo a la selección de Argentina.

En otra de sus declaraciones públicas, Aquino explicó cuál era la principal fuente de inspiración para perseguir sus objetivos. Sobre ese aspecto afirmó: “Mi mamá siempre me ha dicho que si Dios te puso un sueño en tu corazón es porque él va a mover cielo y tierra para que se vuelva realidad, así que ella es mi mayor inspiración”.

Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y muestras de cariño. Entre las publicaciones destacaron expresiones como “Siempre recordaré tu sonrisa, lo prometo” y “Descansa en paz, amiga, te extrañaremos”, reflejando el impacto que dejó entre familiares, amigos, seguidores y quienes compartieron con ella dentro y fuera de los escenarios de los certámenes de belleza.