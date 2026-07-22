Rosalía queda envuelta en polémica en Argentina tras compartir video de Mia Khalifa y pide disculpas

La situación ha impulsado un amplio debate en plataformas digitales y ha colocado nuevamente a la cantante española en el centro de la conversación pública a pocos días de su gira por Buenos Aires.

Una publicación de Mia Khalifa en redes sociales y la posterior difusión realizada por Rosalía han generado una intensa controversia en Argentina, donde numerosos usuarios interpretaron el gesto como una provocación tras la derrota de la selección albiceleste frente a España en la final del Mundial 2026. La "Motomami" se vio obligada a disculparse en sus redes sociales.

El origen de la polémica fue un video compartido por la influencer de origen libanés en Instagram. En la grabación aparece interpretando un fragmento de “La Perla”, una de las canciones de Rosalía, acompañado del mensaje: “como suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”. La publicación alcanzó gran repercusión después de que la propia artista española decidiera compartirla con sus seguidores.

El contenido fue recibido de manera muy distinta según el país. Mientras algunos usuarios entendieron la publicación como una simple referencia musical, en Argentina numerosos aficionados la relacionaron con el reciente desenlace del campeonato mundial y consideraron que el mensaje hacía alusión a la derrota de la selección nacional. La interpretación cobró aún más fuerza debido a la letra elegida por Mia Khalifa para el video.

“la decepción local, rompecorazones nacional. Un terrorista emocional. El mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”. Ese fue el fragmento de “La Perla” utilizado en la publicación, lo que llevó a parte del público argentino a vincularlo directamente con el resultado deportivo y a cuestionar la decisión de Rosalía de difundir el contenido entre sus seguidores.

La influencer había manifestado durante el torneo su apoyo a la selección española y, en distintas publicaciones, dejó clara su postura respecto al campeonato. Incluso expresó: “estoy muy orgullosa de mi país de acogida, España (aunque no tengo ni una gota de sangre española)”. Además, trascendió que apostó por la victoria española en la final del Mundial 2026, obteniendo unas ganancias de 650.000 dólares, un dato que incrementó la atención sobre sus publicaciones relacionadas con el torneo.

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La reacción en Argentina no tardó en extenderse a las redes sociales de Rosalía. La cantante tiene previsto presentarse los días 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde promocionará su nuevo álbum “Lux”, circunstancia que intensificó el impacto de la controversia y provocó numerosos comentarios dirigidos a la artista.

Entre las publicaciones más compartidas destacó el mensaje de una seguidora que cuestionó la actitud de la intérprete española. “¿Que festejes el triunfo de tu país? Joya, pero que estés de acuerdo con eso de que los argentinos somos 'unas perlas' me parece un tanto hipócrita para una persona que vino a la Argentina a promocionar su disco y que en esos días se llenó la boca hablando maravillas de nosotros”. La publicación obtuvo una amplia difusión y reflejó el malestar de parte del público argentino, mientras otros usuarios incluso impulsaron llamados para no asistir a los conciertos programados.

La controversia también llegó a programas de entretenimiento y actualidad. Durante una emisión de “Qué te pasa”, la periodista Caterina Pugin analizó el episodio y explicó: “Lo que se toma como malo no es que Mía lo haya publicado, sino que Rosalía republique a sabiendas de que el 1 de agosto hasta el 6 de agosto estará con shows en el Movistar Arena. Muchos la defendieron porque consideraron que no prestó atención hacia quién iba la indirecta de la actriz porno y puso el énfasis en su canción”.

Rosalía se disculpa

En sus historias, la cantante Rosalía se vio obligada a reaccionar: "Le di a compartir pq sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdoooonnnnnn".

Agregó en otra ilustración, un corazón con el mensaje: "Solo tengo amor x Argentina".