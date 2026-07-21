'Satanás va a ir por ti': la advertencia de Mel Gibson al guionista de La resurrección de Cristo

Antes del lanzamiento de la secuela, La Pasión de Cristo volverá a los cines entre el 10 y el 17 de septiembre en una versión remasterizada en 4K con sonido Dolby Atmos , incluyendo un adelanto exclusivo de la nueva película.

El actor Mel Gibson y el guionista Randall Wallace compartieron un episodio que definió el nacimiento la producción que continuará la historia presentada en La Pasión de Cristo.

Durante una conversación en el pódcast Arroyo Grande, conducido por Raymond Arroyo, Wallace recordó el momento en que propuso al director desarrollar una película centrada en la Resurrección de Jesús y la inesperada advertencia que recibió antes de iniciar el proyecto.

El experimentado escritor, de 76 años, aclaró que la iniciativa surgió de él y no del cineasta, con quien mantiene una extensa relación profesional. Ambos colaboraron anteriormente en producciones como Corazón valiente, We Were Soldiers y Hasta el último hombre. Al recordar el origen de la nueva película, Wallace explicó que “Mel no se acercó a mí. Yo me acerqué a él”, una afirmación que sitúa el comienzo del proyecto en una conversación mantenida durante la gira promocional de Hasta el último hombre en 2016.

Según relató, mientras hablaban sobre diferentes aspectos de sus vidas, decidió plantearle la idea que llevaba tiempo considerando. “Le dije: ‘Mira, la historia que realmente necesitas contar es la Resurrección’”, recordó el guionista, quien explicó que la reacción de Gibson no fue inmediata y estuvo precedida por un largo silencio.

Después de esa pausa, el director respondió con una reflexión que Wallace describió como profundamente significativa. “Si hacemos esto, no puede ser por el dinero, y no puede ser para ajustar cuentas con la gente que nos ha odiado o nos ha hecho daño o ha estado descontenta con nosotros”, expresó Gibson, según el testimonio del escritor. Wallace aseguró que respondió con un sencillo “amén”, convencido de que el proyecto debía tener un propósito diferente al éxito comercial.

La conversación dio un giro definitivo cuando el director añadió una frase que, con el paso de los años, el guionista continúa recordando. “Sabes que Satanás va a ir por ti”, le advirtió Gibson antes de comenzar el proceso creativo. Wallace reaccionó inicialmente con humor al responder: “Satanás no se preocupa mucho por los bautistas; prefiere a un católico, y nosotros somos moneda corriente”. Sin embargo, reconoció que aquella advertencia permaneció presente durante el desarrollo de la producción.

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El escritor también explicó que ambos mantuvieron posteriormente una conversación centrada en la fe y la gracia, un intercambio que terminó convirtiéndose en el punto de partida formal del guion. Wallace precisó que el libreto fue elaborado durante un periodo de entre seis y ocho años junto a Mel Gibson y Donal Gibson, hermano del director, con el objetivo de ofrecer una propuesta diferente a cualquier adaptación anterior.

De acuerdo con el guionista, La resurrección de Cristo incorporará escenas y enfoques inéditos dentro del cine religioso. “En muchos sentidos, será material que nadie ha visto nunca”, afirmó. Además, sostuvo que la película aspira a convertirse en “la narración más ortodoxa” sobre la Resurrección y “la más consistente con la creencia, el asombro y el misterio que experimentan los cristianos”.

La producción llegará dividida en dos entregas. La resurrección de Cristo: Parte Uno tiene previsto estrenarse el 6 de mayo de 2027, coincidiendo con el Día de la Ascensión, mientras que La resurrección de Cristo: Parte Dos debutará el 25 de mayo de 2028.

Gibson también expresó su satisfacción por el resultado del proyecto al asegurar que la historia llegó a la pantalla “exactamente como la imaginé” y que “representa una parte importante de la obra de mi vida”.

Antes del lanzamiento de la secuela, La Pasión de Cristo volverá a los cines entre el 10 y el 17 de septiembre en una versión remasterizada en 4K con sonido Dolby Atmos, incluyendo un adelanto exclusivo de la nueva película. Distribuida por Lionsgate y Fathom Entertainment, la cinta original recaudó más de 610 millones de dólares tras su estreno en 2004 y continúa siendo una de las producciones religiosas más exitosas de la historia del cine, consolidando la expectativa alrededor de esta nueva entrega.