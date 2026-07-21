Disney expande su universo live-action con Tiana: así avanza la nueva película

Se continúa reforzando su estrategia de llevar sus clásicos animados al formato de acción real y ya trabaja en un nuevo proyecto inspirado la protagonista de La princesa y el sapo .

La producción, que todavía se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, no será una adaptación directa de la película estrenada en 2009, sino una historia inédita que ampliará el universo narrativo del personaje y explorará nuevas posibilidades dentro de una de las franquicias más queridas del estudio.

De acuerdo con información publicada por Deadline, la compañía comenzó el proceso de incorporación del equipo creativo que dará forma al largometraje. Entre los nombres que mantienen conversaciones con el estudio figuran el actor, guionista y productor Colman Domingo y el dramaturgo y director teatral Robert O’Hara, quienes serían los encargados de desarrollar el libreto de esta nueva propuesta cinematográfica.

Las primeras versiones indican que el proyecto funcionará como un spin-off ambientado en el mismo universo de La princesa y el sapo, en lugar de recrear nuevamente la historia original. Aunque todavía no existen detalles oficiales sobre la trama, el reparto o la fecha de estreno, la iniciativa confirma el interés de Disney por seguir ampliando el legado de algunos de sus personajes más emblemáticos.

La posible incorporación de Colman Domingo representa además un nuevo paso en la consolidación de una de las figuras más versátiles de Hollywood. El artista ha construido una carrera que combina actuación, escritura, dirección y producción, obteniendo reconocimiento tanto de la crítica como de la industria del entretenimiento.

En los últimos años, Domingo recibió nominaciones consecutivas al Premio Oscar por sus interpretaciones en Rustin y Sing Sing. Más recientemente, volvió a figurar entre los nominados a los Premios Emmy por sus trabajos en The Four Seasons y Euphoria, además de participar en Michael, la película biográfica sobre Michael Jackson, que superó los mil millones de dólares en la taquilla internacional.

El propio intérprete ha explicado que su objetivo siempre fue desarrollar una carrera multidisciplinaria dentro del cine. “Ahora me están viendo de la forma en que siempre quise que me vieran, que era como un profesional polifacético”, afirmó al recibir un reconocimiento de Variety. Posteriormente añadió: “Nunca he querido ser solo un actor. Siempre he querido actuar, escribir, dirigir y producir”.

La elección de Tiana como protagonista de un nuevo proyecto también responde a la relevancia que conserva La princesa y el sapo dentro del catálogo de Disney. La cinta presentó a una joven trabajadora de Nueva Orleans que soñaba con abrir su propio restaurante y cuya vida cambió tras conocer al príncipe Naveen, víctima de un hechizo que lo transformó en rana. Después de intentar romper el encantamiento con un beso, ambos iniciaban una aventura para recuperar su apariencia humana.

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Además de convertirse en una historia muy apreciada por el público, la producción marcó un momento especial para el estudio al ser la última película animada realizada completamente con la técnica tradicional de dibujo a mano. Su ambientación inspirada en Nueva Orleans, junto con la banda sonora compuesta por Randy Newman, reforzó su identidad dentro del universo Disney.

Durante su recorrido por los cines, la película recaudó 267 millones de dólares en todo el mundo y consiguió tres nominaciones a los Premios Oscar, incluyendo la categoría de mejor película animada y dos candidaturas por las canciones Almost There y Down in New Orleans.

El desarrollo de esta nueva producción confirma que Disney mantiene su confianza en el formato live-action, pese a los resultados desiguales obtenidos recientemente. Mientras títulos como La bella y la bestia, Aladdín, El rey león y Lilo & Stitch lograron superar los mil millones de dólares en la taquilla mundial, otras propuestas tuvieron un rendimiento más discreto.

Entre ellas figura la reciente versión de Moana, cuyo estreno quedó por debajo de las previsiones iniciales. Aun así, el estudio continúa ampliando su calendario con proyectos como Enredados, Stepsisters, Lilo & Stitch 2, Impossible Creatures y ahora esta nueva historia protagonizada por Tiana, una apuesta con la que busca enriquecer uno de los personajes más representativos de su historia reciente y fortalecer su catálogo de películas de acción real para los próximos años.