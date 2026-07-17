Lionel Messi y Lamine Yamal: La histórica fotografía que resurge antes de la final del Mundial

Una imagen capturada hace casi dos décadas se ha convertido en uno de los símbolos más comentados del fútbol.

La fotografía muestra a Lionel Messi cuando apenas tenía 20 años sosteniendo en brazos a un bebé durante una actividad solidaria organizada por el FC Barcelona y UNICEF. Lo que nadie podía imaginar en aquel momento era que ese niño era Lamine Yamal, la gran figura emergente del fútbol español, quien ahora se prepara para disputar una histórica final frente a la selección argentina.

La instantánea, realizada en 2007 por el fotógrafo barcelonés Joan Monfort, ha recuperado protagonismo a pocos días del decisivo enfrentamiento entre Argentina y España, despertando un enorme interés entre aficionados, medios deportivos y usuarios de redes sociales. La coincidencia entre ambos protagonistas ha convertido la escena en una de las imágenes más compartidas y comentadas del año, al reunir en un mismo encuadre a dos generaciones que marcaron y siguen marcando la historia del deporte.

Durante aquella campaña benéfica, el FC Barcelona y UNICEF reunían cada temporada a futbolistas del primer equipo con distintas familias para realizar un calendario solidario. En una de esas sesiones, Messi protagonizó varias fotografías junto a un pequeño bebé acompañado por su madre. En una de las imágenes más recordadas, el entonces joven delantero aparece sujetando con delicadeza al niño dentro de una bañera, sin sospechar que años más tarde ambos compartirían un lugar privilegiado entre las grandes estrellas del fútbol mundial.

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El propio Joan Monfort ha reconocido que jamás imaginó la trascendencia que alcanzaría aquella sesión fotográfica. Con más de treinta años retratando acontecimientos deportivos en España, el profesional confesó que incluso había olvidado aquellas imágenes hasta que comenzaron a circular nuevamente por internet. Fue el padre de Lamine Yamal quien recuperó las fotografías familiares y decidió publicarlas en redes sociales junto a un mensaje que rápidamente se hizo viral: “El comienzo de dos leyendas”.

Según informó CNN, el fotógrafo explicó que desconocía completamente la identidad del bebé hasta que la imagen volvió a cobrar relevancia internacional. También recordó la actitud de Messi durante aquella jornada solidaria, describiéndolo como “muy tímido, pero muy profesional”, una impresión que permaneció en su memoria después de continuar fotografiando al argentino durante gran parte de su exitosa trayectoria en el Barcelona.

El destino volvió a cruzar los caminos del fotógrafo y del joven futbolista años después. Monfort también estuvo presente cuando Lamine Yamal debutó con apenas 15 años en el primer equipo azulgrana. Solo entonces descubrió que aquel adolescente al que retrataba ya había pasado por su cámara cuando apenas era un bebé, protagonizando una de las coincidencias más sorprendentes del fútbol contemporáneo.

La historia detrás de la fotografía también refleja el carácter inclusivo de aquella iniciativa impulsada por Barça y UNICEF. La familia de Lamine participó en la actividad tras resultar beneficiada en un sorteo, aunque también fueron consideradas sus circunstancias económicas y sus orígenes humildes, permitiéndoles formar parte de una campaña que, con el paso del tiempo, adquirió un valor histórico completamente inesperado.

Hoy, con Messi consolidado como una de las mayores leyendas del fútbol y Lamine Yamal convertido en la nueva referencia del balompié español, la imagen adquiere un significado especial. El propio Joan Monfort reconoce sentirse privilegiado por haber inmortalizado lo que define como “un momento entre mil millones”, una escena irrepetible que une pasado, presente y futuro.

La coincidencia resulta todavía más significativa porque ambos futbolistas compartieron trayectorias similares en el FC Barcelona, donde debutaron siendo muy jóvenes y rápidamente se transformaron en referentes de distintas generaciones. Ahora, el calendario los sitúa frente a frente en la gran final del Mundial de Fútbol 2026, prevista para el 19 de julio, un duelo que promete quedar grabado en la historia mientras aquella fotografía sigue emocionando a millones de aficionados alrededor del mundo.