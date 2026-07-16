James Franco reaparece con inquietantes videos sobre extraterrestres

El regreso del actor a las redes sociales ha provocado una oleada de especulaciones entre sus seguidores.

Después de permanecer alejado de estas plataformas desde 2018, el actor estadounidense James Franco sorprendió al publicar una serie de videos en TikTok en los que habla de un supuesto encuentro con extraterrestres, afirma que está siendo vigilado y expresa temor por su seguridad. La inesperada estrategia ha generado un intenso debate sobre si realmente se trata de una experiencia extraña o de una campaña promocional relacionada con su regreso al cine.

Franco, quien acumula cerca de un millón de seguidores en TikTok, comenzó a compartir estos contenidos el pasado 3 de junio. Desde el primer video adoptó un tono enigmático, evitando explicar con claridad lo que estaba ocurriendo y limitándose a pedir paciencia a quienes seguían sus publicaciones.

En su debut en la plataforma lanzó un mensaje que despertó inmediatamente la curiosidad del público: “No puedo decir mucho ahora mismo. Pero quédense y les prometo que todo tendrá sentido”. A partir de ese momento inició una secuencia de más de veinte videos en los que fue construyendo un relato cada vez más inquietante.

En varias de las grabaciones, el actor aparece hablando en voz baja y mostrando una actitud nerviosa. Incluso insiste en que los videos son auténticos y no forman parte de una creación generada mediante inteligencia artificial. En uno de esos mensajes afirma: “No estoy promocionando nada, estoy haciendo esta cuenta porque algo muy serio está pasando”. Poco después agrega: “No puedo decir mucho, pero necesito que me sigan y les iré mostrando”.

Con el paso de los días, las publicaciones fueron aumentando el misterio. Franco aseguró en repetidas ocasiones que alguien lo observaba y manifestó su preocupación por las posibles consecuencias de revelar lo que, según él, estaba experimentando. En otro de los videos expresó: “Quiero que esto salga a la luz, porque no quiero vivir esto solo. Si lo comparto con el mundo, tal vez me puedan ayudar”. Además, dejó un mensaje que incrementó la incertidumbre entre sus seguidores: “Si desaparezco, ya saben qué pasó. Me encontraron”.

La historia alcanzó un nuevo nivel cuando el actor aseguró haber tenido contacto con una presencia desconocida. En una de las publicaciones explicó: “Vi algo no humano en mi garaje. No era un mapache ni una zarigüeya. No. Vi unos ojos brillosos, una mano con no sé cuántos dedos y hablaba”. Junto con esa declaración anunció que el 13 de julio revelaría pruebas de lo ocurrido.

La fecha llegó y Franco compartió un breve video en blanco y negro donde aparentemente puede observarse la figura de un extraterrestre asomándose cerca de su vivienda. Aunque el material rápidamente acumuló miles de reproducciones, muchos usuarios manifestaron dudas sobre su autenticidad y comenzaron a elaborar distintas teorías.

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Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Algunos internautas consideraron que todo forma parte de una elaborada estrategia publicitaria, mientras otros recordaron la trayectoria interpretativa del actor para cuestionar la veracidad de la historia. Entre los comentarios más compartidos aparecieron mensajes como: “¿De verdad esperamos tanto para ver esto?”, “¿se nos está olvidando a todos que él es un actor profesional?” y “Esto tiene una explicación... Está creando expectativa para su nueva película”.

Las especulaciones también apuntan hacia Love Meets in the Sunshine, una comedia dirigida por Christian Guiton, quien figura entre las pocas cuentas que Franco sigue en TikTok. El director incluso publicó un video afirmando que inicialmente tampoco creyó la historia hasta que vio una grabación más extensa del supuesto encuentro.

El proyecto marcaría el regreso de James Franco como protagonista después de varios años alejado de las grandes producciones. Su carrera sufrió una pausa tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada presentadas en 2019 por dos antiguas alumnas de su escuela de interpretación. En 2021 el actor alcanzó un acuerdo económico para resolver la demanda, un episodio que marcó profundamente su trayectoria pública. Mientras tanto, el misterio alrededor de sus videos continúa alimentando la conversación digital y mantiene la expectativa sobre cuál será el verdadero propósito de esta inusual campaña.