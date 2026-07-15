Christian Nodal: su padre aclara la disputa por los derechos de su nombre

La polémica en torno a los derechos legales de su nombre artístico volvió a ocupar la atención pública después de que Jaime González , padre del cantante, ofreciera nuevas declaraciones sobre la situación.

Durante un encuentro con medios de comunicación en México, el empresario habló por primera vez sobre el supuesto distanciamiento con su hijo, el manejo de la marca Christian Nodal y las conversaciones que ambos mantienen para resolver el tema de manera legal.

Las especulaciones surgieron en los últimos meses debido a que Jaime González figura como titular de la marca registrada que identifica la carrera del intérprete de música regional mexicana. Esa situación alimentó versiones sobre una presunta disputa familiar relacionada con el control de la imagen y los derechos comerciales del artista, aunque el propio padre del cantante aseguró que el proceso se encuentra bajo revisión jurídica.

Al ser consultado sobre el tema, explicó que el caso permanece en manos de especialistas y evitó profundizar en aspectos legales. “Tenemos un contrato pero pues yo no puedo hablar, mis abogados se encargan de eso, y, nada, estamos tranquilos”. Con esas palabras dejó claro que las negociaciones continúan y que, por el momento, prefiere mantener la discreción mientras avanzan las conversaciones.

Jaime González también rechazó que exista un desacuerdo económico con Christian Nodal, asegurando que siempre ha manejado con transparencia los recursos relacionados con la carrera del cantante. “Yo siempre he pagado desde que lo hice desde cero, temas de dinero no tenemos. Yo jamás me he quedado con nada que no es mío”. La declaración busca responder a las versiones que señalaban diferencias financieras entre padre e hijo.

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Respecto a la propiedad del nombre artístico, el empresario explicó que la situación tiene su origen en el desarrollo profesional del cantante desde sus primeros años en la industria musical. Según indicó, fue él quien impulsó el proyecto artístico desde el inicio y asumió la inversión necesaria para convertirlo en una figura reconocida del género regional mexicano.

En ese contexto afirmó: “los derechos del nombre siempre” los ha tenido él porque “yo soy el inversionista y soy el creador de la carrera, y Christian siempre lo ha sabido eso”. Sus declaraciones apuntan a que el registro de la marca nunca fue un asunto desconocido para el intérprete y que ambas partes han estado al tanto de esa condición desde el comienzo.

Durante la conversación con la prensa, una reportera le preguntó directamente si devolverá a su hijo el control sobre su nombre e imagen. Ante esa consulta respondió de manera breve: “Estamos en eso, estamos en pláticas”. La respuesta confirmó que existen negociaciones abiertas para definir el futuro de los derechos vinculados a la identidad comercial del artista.

El padre del cantante también aprovechó la oportunidad para desmentir las versiones que hablan de un rompimiento familiar. Según explicó, el vínculo con Christian Nodal continúa siendo cercano, aunque la dinámica entre ambos cambió debido al crecimiento profesional y personal del intérprete. “Hablé con él hace dos días”, aseguró antes de agregar: “Lo que pasa es que yo tengo más proyectos y ya no estoy tan cerca como estábamos al principio. Él está más maduro, no ocupa que lo esté cuidando como cuando estaba más pequeño”.

Otro de los temas abordados fue su relación con su nieta, hija del cantante. Jaime González reconoció que aún no ha podido verla recientemente, aunque espera que ese encuentro se concrete pronto. “Me muero por verla, pero pensamos verla pronto ya”, expresó. Después añadió: “Yo amo a mis nietos, con todos tengo muy buena relación yo”.

Finalmente, el empresario se pronunció sobre las constantes críticas dirigidas a Christian Nodal y Ángela Aguilar desde que hicieron pública su relación sentimental. Al referirse a la exposición mediática que enfrenta la pareja, manifestó su desacuerdo con el tono de los comentarios que circulan en redes sociales y distintos espacios públicos. “Es terrible, a mí no me gusta cómo se está manejando todo este rollo negativo. No se lo merecen. Nadie, ninguna persona se lo merece”. Sus declaraciones reflejan la intención de respaldar al cantante mientras continúa el proceso legal relacionado con los derechos de su nombre artístico.