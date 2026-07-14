Rosalía estrena su muñeca LOL Surprise: cómo es, cuándo estará disponible y precio

La artista española Rosalía se ha convertido en la imagen de una edición especial de LOL Surprise OMG Music Festival, una colección inspirada en grandes figuras internacionales de la música. El lanzamiento supone un nuevo reconocimiento a la influencia global de la cantante, cuya estética y estilo han sido trasladados al universo del coleccionismo con una figura que ya despierta interés entre seguidores y aficionados a este tipo de productos.

La compañía MGA Entertainment presentó oficialmente la muñeca bajo el nombre de LOL Surprise OMG Music Festival Featuring Rosalía, una propuesta diseñada para capturar algunos de los rasgos más representativos de la intérprete de Motomami. El objetivo de esta edición es rendir homenaje a su imagen artística mediante una figura que reproduce uno de los estilismos más recordados de su trayectoria reciente.

El diseño de la muñeca toma como referencia el vestuario que Rosalía lució durante su actuación en Coachella 2023, una de las presentaciones más comentadas de aquel año. Para ese espectáculo, la cantante apostó por un conjunto desarrollado junto a Acne Studios, compuesto por una blusa larga de tejido translúcido en color rosa, pantalones negros de cuero y unas llamativas gafas de sol que terminaron convirtiéndose en parte de la identidad visual de aquella etapa de su carrera.

La figura reproduce con detalle ese estilismo, incluyendo las botas que completaban el conjunto original. Además del vestuario, el producto incorpora un póster coleccionable exclusivo de Rosalía, pensado para que los compradores puedan exhibirlo junto a la muñeca. Este complemento añade un atractivo adicional para quienes siguen la carrera de la artista y para los coleccionistas interesados en ediciones limitadas relacionadas con la cultura pop y la moda.

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La nueva colección LOL Surprise OMG Music Festival está orientada tanto a los admiradores de la cantante como al público que acostumbra reunir figuras inspiradas en personalidades internacionales. La línea apuesta por representar artistas con una identidad visual reconocible, convirtiendo cada muñeca en un artículo que combina elementos de moda, entretenimiento y coleccionismo.

En cuanto a su valor de mercado, la figura ya aparece disponible en la tienda oficial de MGA Entertainment con un precio de 26,99 dólares, una cantidad que equivale aproximadamente a 23 euros según el tipo de cambio actual. Paralelamente, algunos comercios especializados en España ya han comenzado a ofrecer el producto en modalidad de preventa, fijando un precio de 34,99 euros para el mercado nacional.

Respecto a la fecha de lanzamiento, la campaña comercial de la colección comenzó oficialmente el 1 de julio de 2026 en Estados Unidos, momento en el que la empresa inició la distribución de esta nueva línea de muñecas. Sin embargo, por ahora no se ha confirmado el calendario de llegada a las tiendas españolas, por lo que los interesados deberán esperar a que la compañía anuncie la disponibilidad oficial en ese mercado.

La incorporación de Rosalía al catálogo de LOL Surprise representa un nuevo hito dentro de una trayectoria marcada por su proyección internacional. La cantante pasa a formar parte del reducido grupo de artistas que cuentan con una edición propia dentro de esta reconocida colección, consolidando su presencia en sectores que van más allá de la música y reforzando el alcance de su marca personal.

Este lanzamiento también confirma el creciente interés de las compañías de entretenimiento por colaborar con figuras de gran impacto cultural. En el caso de Rosalía, su influencia en la moda, las tendencias y la industria musical ha servido como inspiración para una pieza que combina diseño, identidad artística y coleccionismo, ampliando aún más el universo de productos vinculados a una de las artistas españolas con mayor proyección internacional en la actualidad.