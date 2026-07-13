Rihanna celebra el fenómeno de 'Dai Dai': su ahijada recrea la coreografía de Shakira

El impacto de la colombiana, el Mundial 2026 y la canción oficial sigue creciendo en plataformas digitales gracias a un video que despertó miles de reacciones.

La protagonista es Anisa, ahijada de Rihanna y ASAP Rocky, quien sorprendió al interpretar con precisión la coreografía del éxito de la artista colombiana mientras la cantante barbadense observaba la escena con evidente orgullo. La grabación rápidamente acumuló reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los contenidos más compartidos entre los seguidores de ambas estrellas internacionales.

La relación artística entre Shakira y Rihanna permanece muy presente entre los fanáticos desde su colaboración en Can’t Remember to Forget You, un lanzamiento que unió a dos de las voces femeninas más influyentes de la música. Ahora, un gesto espontáneo volvió a conectar sus nombres después de que la pequeña demostrara conocer cada movimiento de la coreografía diseñada para el sencillo oficial del campeonato de fútbol más esperado del planeta.

Dai Dai, cuyo significado en italiano es “¡Vamos, vamos!”, representa el espíritu de celebración, integración y entusiasmo que acompaña al torneo. El tema fue presentado como apoyo al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, destinando sus regalías a proyectos educativos dirigidos a niños en distintos países. Desde su lanzamiento, en mayo de 2026, la canción alcanzó el Top 10 global de Spotify y también se convirtió en el video musical con mayor número de reproducciones durante la apertura del Mundial, reforzando el vínculo histórico de Shakira con las grandes citas futbolísticas tras el éxito de Waka Waka en 2010.

En el video viral, Anisa aparece ubicada frente a una pared mientras reproduce con notable coordinación los pasos característicos de Shakira. A pocos metros permanece Rihanna, quien decide mantenerse sentada para permitir que toda la atención recaiga sobre la menor. Sin intentar eclipsar el momento, acompaña la presentación únicamente con discretos movimientos de brazos, un detalle ampliamente destacado por los usuarios en redes sociales.

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Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Entre los mensajes más compartidos aparecen opiniones que resaltan tanto la actitud de Rihanna como el alcance internacional del sencillo de Shakira. “Rihanna es la verdadera put4 ama, su relación profesional con Shakira debe ser estudiada de inicio a fin”, escribió un usuario. Otro comentó: “Dai Dai realmente se convirtió en esas canciones con las que realmente conectas, casi que compite con Waka Waka”. También hubo quienes destacaron el talento de ambas artistas con el mensaje: “Ambas son hermosas y talentosas a su manera, una sigue cantando, la otra en otra industria”.

Mientras el video seguía acumulando reproducciones, otro episodio fortaleció la presencia de Shakira en la conversación digital. Durante la Semana de la Moda de París, Cardi B respondió sin dudar cuando varios paparazzi le pidieron escoger entre la cantante colombiana y Lady Gaga. La rapera eligió a Shakira, la describió como “mi hermana” y acompañó su respuesta con una referencia a Hips Don’t Lie, provocando aplausos y una nueva ola de comentarios en internet.

La cercanía entre Cardi B y Shakira comenzó a fortalecerse tras coincidir en París durante 2023 y alcanzó un nuevo nivel con su colaboración en Puntería, incluida en el álbum Las Mujeres Ya No Lloran. La rapera incluso expresó anteriormente su entusiasmo afirmando: “Haré cualquier cosa para grabar con ella. Volaré a Colombia, si quieres”. Posteriormente, ambas artistas destacaron públicamente el respeto mutuo y la experiencia positiva que compartieron durante la producción musical, consolidando una relación artística que continúa despertando interés internacional.