Vera Wang sorprende a los 77 años: los hábitos, la alimentación y la filosofía que la mantienen joven

La diseñadora volvió a captar la atención del mundo de la moda tras compartir una nueva galería de fotografías con motivo de su cumpleaños número 77.

La estadounidense Vera Wang, famosa por revolucionar la industria de los vestidos de novia y el lujo, desató una vez más el debate sobre su apariencia juvenil, convirtiéndose en tendencia en redes sociales por una imagen que continúa desafiando las expectativas asociadas al paso del tiempo.

La creadora asistió recientemente a la Semana de la Alta Costura de París, donde apareció con un llamativo atuendo de cuero blanco durante el desfile de Balenciaga Alta Costura 26/27. La publicación en sus redes sociales estuvo acompañada del mensaje: “¡En cuero blanco para el desfile de Balenciaga Alta Costura 26/27!”, una frase que acompañó las imágenes con las que volvió a recibir miles de comentarios relacionados con su aspecto físico y su estilo inconfundible.

Desde que superó los 70 años, Vera Wang ha protagonizado constantes conversaciones sobre su apariencia. En internet abundan teorías y bromas sobre el supuesto secreto de su juventud, incluso con comentarios que preguntan si “¿Bebe sangre de unicornio?”. Sin embargo, la diseñadora ha insistido en numerosas ocasiones en que nunca ha perseguido ese objetivo y que su prioridad siempre ha sido llevar una vida con la que se sienta cómoda y satisfecha.

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En una entrevista concedida a la revista Elle en 2023, Wang dejó clara su postura frente a las especulaciones sobre su imagen. La diseñadora afirmó: “Me halaga que la gente piense que me veo joven pero eso nunca ha sido mi objetivo en la vida”. Con esa declaración explicó que su bienestar no responde a fórmulas extraordinarias, sino a hábitos que ha mantenido durante décadas sin convertirlos en una estrategia específica para desafiar el envejecimiento.

Cuando fue consultada sobre sus costumbres diarias, sorprendió con una respuesta tan sencilla como inesperada. “Me tomo un vodka, duermo y evito el sol”, explicó en la misma conversación, resumiendo una filosofía de vida basada en el descanso, el manejo del estrés y la protección frente a la exposición solar, uno de los factores más asociados al envejecimiento prematuro de la piel.

Otro aspecto que suele llamar la atención es su alimentación. Lejos de seguir dietas extremadamente restrictivas, la empresaria ha reconocido que disfruta de algunos alimentos considerados comida rápida. En declaraciones recopiladas por El País reveló: “Durante dos semanas solamente como hamburgesas y papas fritas”. Además, también ha confesado que nunca rechaza una dona rellena, aunque habitualmente mantiene una alimentación equilibrada basada en arroz integral, pescado y verduras.

Más allá de la dieta, la diseñadora considera que mantenerse activa profesionalmente ha sido uno de los pilares de su bienestar. Después de iniciar su carrera como editora en Vogue y desempeñarse como directora de diseño en Ralph Lauren, fundó en 1990 su propia firma, que con el tiempo se convirtió en una referencia internacional dentro del universo de la moda, incorporando perfumes, accesorios, artículos para el hogar y colecciones de lujo.

En diferentes entrevistas también ha explicado que procura dormir alrededor de nueve horas cuando su agenda lo permite y acostumbra relajarse con baños calientes al finalizar sus jornadas laborales. Asimismo, mantiene una rutina de cuidado de la piel basada en productos básicos de limpieza y una regla invariable: minimizar la exposición directa al sol mediante protección constante.

La propia Vera Wang sostiene que la edad nunca ha definido su manera de vestir, trabajar o disfrutar la vida. Su mensaje continúa centrándose en la importancia del equilibrio, la creatividad y la constancia, valores que, junto con sus hábitos cotidianos, siguen despertando el interés de millones de personas que observan cómo la diseñadora conserva una imagen que continúa sorprendiendo a la industria de la moda y al público internacional.