Justin Bieber se une al histórico show de la final del Mundial 2026 junto a Shakira, Madonna y BTS

La final del Mundial 2026 promete convertirse en un acontecimiento sin precedentes tanto dentro como fuera del terreno de juego.

La organización confirmó la incorporación de Justin Bieber al espectáculo de medio tiempo que se celebrará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en el área de Nueva York y Nueva Jersey. El artista canadiense compartirá escenario con Shakira, Madonna y el grupo surcoreano BTS, en un evento que reunirá a algunas de las figuras más influyentes de la música internacional.

La cita marcará un hito para la Copa Mundial de la FIFA, ya que será la primera ocasión en la que la final del torneo contará con un espectáculo de medio tiempo al estilo de otros grandes eventos deportivos. La presentación tendrá una duración aproximada de 11 minutos y buscará combinar música, producción audiovisual y entretenimiento ante millones de espectadores en todo el mundo.

El cartel artístico seguirá ampliando la dimensión internacional del evento. Además de las principales estrellas ya anunciadas, la organización confirmó la participación del reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, del cantante nigeriano Burna Boy y del prestigioso coro PS22, conocido por sus interpretaciones junto a artistas de alcance global. La producción general estará liderada por Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien asumirá la coordinación creativa de una de las actuaciones más esperadas del calendario deportivo y musical.

La presencia de Bieber fue destacada también por la FIFA como parte de una iniciativa que trasciende el entretenimiento. El presidente del organismo, Gianni Infantino, explicó que el espectáculo tendrá además un componente solidario destinado a impulsar proyectos educativos vinculados al fondo promovido por la organización. En ese contexto afirmó: “No hay nada más importante que la educación: Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS para encabezar este espectáculo en apoyo del fondo educativo”.

Mientras aumenta la expectativa por la puesta en escena, Shakira continúa ocupando un lugar protagonista dentro de la programación oficial del torneo. La cantante colombiana será la encargada de interpretar "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, un tema que ha logrado una importante repercusión internacional desde su lanzamiento y que estará presente durante la ceremonia de clausura de la competición.

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La artista expresó la emoción que representa regresar a una final mundialista, un escenario que ya forma parte de su trayectoria profesional. Durante una reciente intervención aseguró: “Para mí es un sueño volver a cantar en la final y que hayan escogido mi canción como la canción oficial. Veía la portada y decía: ‘No puedo creer que esto esté pasando otra vez’”. Sus declaraciones reflejan la relevancia que tiene este nuevo reto dentro de una carrera marcada por actuaciones en algunos de los eventos más importantes del planeta.

Además de compartir escenario con Madonna, Justin Bieber y BTS, la barranquillera adelantó que trabaja en propuestas para hacer más participativa su presentación. Entre las ideas que estudia figura la posibilidad de involucrar directamente a los seguidores que han respaldado su nueva producción musical.

En ese sentido, Shakira reveló una iniciativa dirigida a sus fans de todo el mundo. “Quiero también que muchos niños y personas puedan bailar conmigo en la final. Se me está ocurriendo una idea: que la gente empiece a mandar sus videos bailando ‘Dai Dai’ y tener la oportunidad de escoger a algunos y que vengan a bailar conmigo a la final. Todo es posible”, explicó la cantante.

Con un elenco artístico de primer nivel, una producción encabezada por Chris Martin y la participación de referentes de distintos géneros musicales, el show de medio tiempo del Mundial 2026 apunta a convertirse en uno de los espectáculos más ambiciosos organizados por la FIFA. La combinación de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Gustavo Dudamel, Burna Boy y el coro PS22 sitúa la ceremonia entre los acontecimientos más esperados del año, consolidando la apuesta por transformar la final del campeonato en una experiencia global que combine deporte, música y entretenimiento.