Tilly Norwood, actriz generada con IA, debutará en el cine como protagonista de una película

La inteligencia artificial en el cine continúa ampliando su presencia con un proyecto que promete abrir un nuevo capítulo dentro de la industria audiovisual.

Particle 6, una productora con sede en Londres especializada en el desarrollo de herramientas de IA para producciones audiovisuales, confirmó que Tilly Norwood, su actriz digital, encabezará el reparto de Misaligned, un largometraje que combinará procesos tradicionales de producción con tecnología de última generación.

La película marcará el debut cinematográfico de este personaje generado mediante inteligencia artificial, que asumirá el papel principal en una comedia dramática de formación ambientada en un universo digital de carácter surrealista. La propuesta pretende explorar cuestiones relacionadas con la identidad, la conciencia y la evolución de una entidad artificial que comienza a desarrollar emociones y aspiraciones propias.

Según la sinopsis oficial, la historia sigue a una inteligencia artificial que carece de cuerpo físico, recuerdos personales y una infancia propia, aunque dispone de acceso a la experiencia acumulada de toda la humanidad. El conflicto comienza cuando un bot del dark web la impulsa a romper las limitaciones que definían su existencia, iniciando un proceso de transformación que la acerca progresivamente a las emociones humanas.

A medida que la protagonista adquiere mayor autonomía, también aumenta su popularidad dentro del universo donde se desarrolla la historia. Sin embargo, ese crecimiento viene acompañado por nuevos conflictos internos, especialmente al tomar conciencia de que su personalidad ha sido construida utilizando experiencias pertenecientes a millones de personas. Todo el relato transcurre en el denominado "Tillyverse", un entorno digital diseñado por Particle 6 como escenario para futuras producciones relacionadas con el personaje.

La compañía explicó que Misaligned será una producción híbrida en la que trabajarán conjuntamente profesionales tradicionales del sector audiovisual, entre ellos directores, guionistas y editores, junto con especialistas en inteligencia artificial. De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, la empresa ha formado a más de treinta integrantes de su equipo en el uso de estas tecnologías desde su creación.

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La fundadora de Particle 6, Eline van der Velden, presentó públicamente a Tilly Norwood en 2025 después de desarrollar cerca de 2.000 versiones del sistema hasta conseguir que el personaje pudiera interpretar escenas con un nivel de naturalidad suficiente para protagonizar una producción cinematográfica.

Al presentar el proyecto, la ejecutiva explicó cuál será el tono que definirá la película. “La película será divertida, caótica y consciente de sí misma —muy Tilly”, declaró. También añadió: “Pero por debajo hay algo más sobre identidad, actuación y los miedos muy humanos en torno a la inteligencia artificial. Y sí, el arte imitará definitivamente a la vida”.

Van der Velden también defendió el papel de la creatividad humana dentro de este tipo de proyectos y subrayó que la tecnología no reemplaza el trabajo artístico. “La inteligencia artificial puede respaldar el cine narrativo de primer nivel, pero solo con cantidades sustanciales de oficio humano, habilidad, criterio y tiempo. Eso no es una limitación de la tecnología. Ese es el punto”, afirmó.

Desde su presentación, Tilly Norwood ha generado un amplio debate dentro de la industria del entretenimiento. Diversos profesionales consideran que los personajes interpretativos deben seguir siendo responsabilidad exclusiva de actores reales, mientras otros ven en estas herramientas una oportunidad para ampliar las posibilidades narrativas del cine contemporáneo.

La discusión también alcanzó al sindicato SAG-AFTRA, que manifestó públicamente su postura sobre este tipo de desarrollos tecnológicos. En un comunicado difundido el pasado septiembre, la organización dejó claro que no considera a Tilly Norwood una actriz y sostuvo que “la creatividad es, y debe seguir siendo, centrada en el ser humano”.

El uso de la inteligencia artificial en Hollywood fue uno de los temas centrales durante las negociaciones laborales de 2023 entre el sindicato y los principales estudios cinematográficos. Aquellas conversaciones concluyeron con un acuerdo que incorporó restricciones destinadas a regular la utilización de herramientas de IA dentro de las producciones audiovisuales.

Pese a las críticas, Van der Velden insiste en que el objetivo de Particle 6 no es sustituir a los intérpretes tradicionales. “Seguiremos queriendo ver a Scarlett Johansson y a Ryan Reynolds. Seguiremos queriendo ver a actores de cualquier nivel”, aseguró. La ejecutiva considera que el futuro podría abrir nuevas oportunidades para los artistas mediante el uso de réplicas digitales, permitiéndoles participar en proyectos innovadores sin desplazar el valor de la interpretación humana.