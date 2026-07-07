Lauren Bennett: qué se sabe del fallecimiento de la voz de 'Party Rock Anthem'

La noticia fue comunicada a través de un emotivo mensaje publicado por las integrantes de G.R.L., Emmalyn Estrada, Natasha Slayton y Paula van Oppen.

La industria musical continúa conmocionada por la muerte de la cantante británica Lauren Bennett que alcanzó reconocimiento internacional tras participar en el éxito “Party Rock Anthem” de LMFAO y formar parte del grupo femenino G.R.L..

Aunque el fallecimiento fue anunciado públicamente el 6 de julio de 2026 por sus excompañeras de banda, documentos oficiales revelan que la artista perdió la vida varias semanas antes, un dato que ha incrementado el interés en torno a las circunstancias de su deceso.

La noticia fue comunicada a través de un emotivo mensaje publicado por las integrantes de G.R.L., Emmalyn Estrada, Natasha Slayton y Paula van Oppen. En el texto expresaron el profundo dolor que atraviesan por la pérdida de quien compartió con ellas algunos de los momentos más importantes de su carrera artística. “Con gran tristeza compartimos la muerte de nuestra querida Lauren”, escribieron al iniciar el comunicado. Más adelante añadieron que tenían “el corazón roto” y que siempre recordarán “el amor, las risas y los innumerables recuerdos” que Bennett dejó en sus vidas. La despedida concluyó con otro mensaje cargado de afecto: “Descansa en paz, dulce Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones”.

Tras el anuncio, comenzaron a conocerse nuevos antecedentes sobre el caso. Registros del forense de Kent y Medway indican que Lauren Bennett falleció el 29 de mayo de 2026, casi un mes antes de cumplir 37 años. La artista, nacida el 24 de junio de 1989 en Meopham, condado de Kent, tenía 36 años al momento de su muerte.

Poco después, la Policía de Kent confirmó que ese mismo día acudió a una vivienda ubicada en Meopham luego de recibir un llamado para “verificar el bienestar de una persona”. Según la información entregada por las autoridades, los agentes llegaron al domicilio alrededor de las dos de la tarde acompañados por profesionales del Servicio de Ambulancias del Sudeste de Inglaterra (SECAMB). En el lugar fue declarada fallecida una mujer de aproximadamente 30 años.

Las autoridades precisaron que la investigación no considera el caso como una muerte sospechosa. Sin embargo, el expediente fue remitido al forense para continuar con el procedimiento correspondiente y determinar oficialmente la causa del fallecimiento. Hasta ahora, ese dato permanece bajo reserva y no ha sido informado de manera pública.

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De acuerdo con los registros judiciales difundidos por medios internacionales, la investigación conocida en Inglaterra como inquest fue programada para octubre de 2026. Este proceso permite esclarecer las circunstancias de una muerte cuando todavía existen aspectos pendientes antes de emitir una conclusión oficial. Mientras ese procedimiento continúa, ni la familia ni los representantes de la cantante han entregado nuevos antecedentes sobre lo ocurrido.

Además de su legado artístico, Lauren Bennett deja a su hija Harlow, nacida en 2019, y a su pareja, el actor y bailarín Kenny Wormald, con quien compartió los últimos años de su vida.

La intérprete inició su camino en la música desde muy joven participando en concursos de talento en el Reino Unido. Durante su adolescencia también audicionó para The X Factor, experiencia que le permitió abrirse camino en la industria antes de integrarse al grupo femenino Paradiso Girls. Con esa formación lanzó en 2009 el sencillo “Patron Tequila”, junto a Lil Jon y Eve.

Más tarde desarrolló proyectos como solista y colaboró con artistas de renombre como will.i.am y CeeLo Green. No obstante, el mayor impulso de su carrera llegó en 2011 al participar en “Party Rock Anthem”, uno de los mayores fenómenos musicales de la década, que permaneció seis semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100.

Posteriormente se unió a G.R.L., agrupación creada por Robin Antin, donde interpretó canciones como “Vacation”, “Wild Wild Love”, junto a Pitbull, y “Ugly Heart”, uno de los mayores éxitos del grupo. La banda ya había enfrentado otra tragedia en 2014 con la muerte de Simone Battle, una pérdida que marcó profundamente su historia y que ahora vuelve a enlutar a quienes compartieron escenario con Lauren Bennett.