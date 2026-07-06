Dua Lipa y Callum Turner disfrutan una exclusiva luna de miel por Italia

La pareja eligió Italia para celebrar sus primeras semanas como matrimonio con un recorrido por algunos de los destinos más exclusivos y emblemáticos del país.

Tras celebrar dos ceremonias de boda, una civil en Londres y otra de tres días en Palermo, Dua Lipa y Callum Turner emprendieron una luna de miel marcada por estancias en villas históricas, palacios centenarios y paisajes del Mediterráneo, antes de retomar sus compromisos profesionales.

Aunque ambos ya fueron vistos nuevamente en sus respectivas actividades, la cantante británica compartió en sus redes sociales varias imágenes que permitieron conocer algunos de los lugares que visitaron durante este viaje. Las fotografías muestran una escapada caracterizada por la tranquilidad, el lujo y el interés por el patrimonio cultural italiano, una combinación que rápidamente despertó el interés de sus seguidores.

El itinerario comenzó en el sur de Italia y posteriormente se extendió hacia otros puntos turísticos del país. Entre las paradas destacaron Porto Ercole, ubicado en la provincia toscana de Grosseto, y Positano, uno de los destinos más representativos de la Costa Amalfitana, reconocido internacionalmente por sus coloridas construcciones frente al mar y sus espectaculares vistas al Mediterráneo.

Uno de los momentos más comentados del recorrido fue la visita de la pareja a Roma, donde aprovecharon para conocer algunos de los monumentos más famosos de la capital italiana. Entre ellos sobresalió el Coliseo, una de las principales atracciones turísticas del país y una parada habitual para quienes recorren la denominada Ciudad Eterna.

Durante su estancia en los alrededores de Roma, los recién casados también visitaron La Posta Vecchia, una histórica residencia del siglo XVII que perteneció originalmente a la familia aristocrática Orsini. Décadas más tarde, el inmueble fue adquirido por el magnate Jean Paul Getty, quien impulsó una restauración que transformó el lugar en una exclusiva villa decorada con valiosas obras de arte, bustos romanos, tapices y antigüedades de gran relevancia histórica.

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La restauración de la propiedad permitió además descubrir restos arqueológicos correspondientes a una villa romana del siglo II antes de Cristo. En los jardines todavía pueden observarse antiguos muros, mosaicos policromados, mármoles procedentes de África y Grecia, además de diferentes piezas de cerámica recuperadas durante las excavaciones, elementos que convierten al lugar en uno de los espacios históricos más singulares de la región.

El viaje continuó con una estancia en Villa Treville, una exclusiva propiedad situada en Positano que, a lo largo de los años, ha recibido a reconocidas figuras internacionales como Elizabeth Taylor y Jennifer Lopez. El alojamiento, considerado uno de los más exclusivos de la costa italiana, destaca por su arquitectura, sus jardines frente al mar y sus privilegiadas vistas al Mediterráneo.

Otro de los destinos elegidos por la pareja fue el histórico Palazzo Margherita, ubicado en la localidad de Bernalda. Construido a mediados del siglo XIX, el edificio fue adquirido en 2004 por el director de cine Francis Ford Coppola, quien decidió convertirlo en un refinado hotel boutique como homenaje a las raíces familiares de su abuelo Agostino Coppola, originario de ese municipio italiano.

La restauración del palacio conservó buena parte de sus elementos originales, entre ellos los pisos de mármol y los techos decorados con frescos pintados a mano, ofreciendo una experiencia que combina el lujo contemporáneo con el valor arquitectónico e histórico del inmueble.

Además de recorrer ciudades y alojarse en lugares emblemáticos, Dua Lipa dedicó parte de sus vacaciones a otra de sus grandes pasiones: la lectura. La artista, conocida por impulsar el club literario Service95, continúa promoviendo proyectos relacionados con los libros y recientemente amplió esa faceta con la apertura de Manifesto Library, un nuevo espacio ubicado dentro de la histórica Livraria Lello, en Oporto, Portugal. Tras completar este recorrido por Italia, la cantante y el actor regresaron a sus agendas profesionales, cerrando una luna de miel que combinó historia, cultura, descanso y algunos de los escenarios más exclusivos del Mediterráneo.