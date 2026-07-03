Belinda y Miguel Bosé revelan un sorprendente vínculo familiar durante el Mundial 2026

El encuentro entre en el partido entre México y Ecuador correspondiente al Mundial 2026 dejó una historia que trascendió el ámbito deportivo.

Lo que inicialmente parecía una coincidencia entre dos reconocidos artistas terminó revelando un inesperado lazo familiar que se remonta a más de seis décadas y que involucra a dos figuras históricas de la tauromaquia europea.

La reunión ocurrió en el Estadio Ciudad de México, escenario donde la Selección Mexicana aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo. Después del encuentro, tanto la cantante como el intérprete español y Belinda Schüll, madre de la artista, compartieron imágenes del momento en redes sociales, despertando la curiosidad de miles de seguidores.

Entre las fotografías publicadas destacó una imagen en blanco y negro en la que aparecen Luis Miguel Dominguín, padre de Miguel Bosé, y Pierre Schüll, abuelo materno de Belinda. La instantánea sirvió para recordar un episodio histórico de la tauromaquia que, con el paso de los años, terminó conectando a las familias de ambos artistas de una forma inesperada.

Fue el propio Miguel Bosé quien explicó el origen de esa fotografía al acompañarla con un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. El cantante escribió: "Mi padre dándole la alternativa al abuelo de Belinda. Líneas que se conectan por casualidad en un autobús en dirección al estadio, gracias al fútbol". Con esas palabras recordó el momento en que ambos coincidieron antes del partido y cómo ese encuentro permitió redescubrir un vínculo familiar prácticamente olvidado.

La madre de Belinda también compartió la histórica imagen y añadió una reflexión sobre la coincidencia que unió nuevamente a ambas familias durante la celebración deportiva. En su publicación expresó: "El destino ya había hecho su parte. Nuestros papás ya se conocían… Sólo faltaba que nosotros nos encontráramos. Y mágicamente el fútbol nos unió. ¡Y esa noche México ganó!". La cantante replicó posteriormente ese mensaje en sus historias, sumándose a la conversación que rápidamente ganó relevancia en redes sociales.

El origen de esta relación familiar se encuentra en un acontecimiento ocurrido el 12 de octubre de 1958 en la plaza de toros de Arles, Francia. Ese día, Luis Miguel Dominguín actuó como padrino de alternativa de Pierre Schüll, quien se convirtió en el primer torero francés en recibir la alternativa dentro de territorio francés, un hecho considerado histórico en el mundo taurino.

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Dentro de la tradición de la tauromaquia, la alternativa representa el momento en que un novillero adquiere oficialmente la categoría de matador de toros, por lo que la participación de Dominguín en aquella ceremonia consolidó una estrecha relación profesional con Schüll que hoy vuelve a ser recordada gracias al encuentro entre sus descendientes.

La historia también pone de relieve otro punto en común entre ambos artistas: su estrecha relación con México. Aunque Belinda nació en Madrid y desarrolló gran parte de su carrera artística en territorio mexicano, Miguel Bosé nació en Panamá, creció en España y desde 2018 reside en México junto a sus hijos Diego y Tadeo.

En una entrevista concedida en 2024, el cantante explicó las razones por las que decidió establecerse en el país. "Por el momento estoy muy bien donde estoy, mis hijos se han adaptado a México y son los que mandan en mi vida. Es un país maravilloso, ahí están estudiando, tienen sus amigos, su vida. Cuando lleguen al final de sus estudios, ya veremos". Ese arraigo compartido terminó convirtiendo un partido del Mundial 2026 en el escenario donde una historia familiar volvió a salir a la luz.