Taylor Swift y Travis Kelce prepararían una boda con estos invitados de lujo

Aunque los preparativos se han manejado con absoluto hermetismo, distintos reportes apuntan a que la celebración prevista para el 4 de julio reuniría a más de mil invitados, entre familiares, amigos cercanos, figuras del deporte y reconocidas celebridades de la música y el cine.

Las especulaciones crecieron después de que en los alrededores del Madison Square Garden comenzaran a instalarse estructuras de gran tamaño que, según diversas versiones, formarían parte de una escenografía inspirada en un castillo rodeado de jardines florales. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha confirmado oficialmente los detalles del enlace, lo que ha incrementado el interés por conocer quiénes formarían parte de la exclusiva lista de asistentes.

Por el lado de la cantante, se espera la presencia de sus padres, Andrea Swift y Scott Swift, además de su hermano Austin Swift, considerado una de las personas más cercanas a la intérprete. Entre los nombres que también destacan figura Abigail Anderson, amiga de la infancia de Taylor y señalada como una de las principales candidatas para desempeñar el papel de dama de honor durante la ceremonia.

Otra de las invitadas que concentra la atención es Selena Gomez, quien mantiene una estrecha amistad con Swift desde hace varios años. Tras la presencia de la cantante en la boda de Gomez con Benny Blanco, la posibilidad de que ambas vuelvan a coincidir en una celebración de esta magnitud ha sido ampliamente comentada por los seguidores de ambas artistas.

La lista también incluiría a Alana, Danielle y Este Haim, integrantes de la banda Haim, quienes han compartido escenario y diversos proyectos con Taylor Swift. A ellas podrían sumarse otras integrantes del conocido Taylor Squad, como Gigi Hadid, Cara Delevingne, Suki Waterhouse y Zendaya, personalidades que han mantenido una relación cercana con la cantante en distintos momentos de su carrera.

Dentro del ámbito musical también aparecen nombres como Ed Sheeran, uno de los colaboradores más frecuentes de Swift; Jack Antonoff y su esposa Margaret Qualley; además de Sabrina Carpenter, Phoebe Bridgers y Gracie Abrams, artistas que participaron junto a la cantante durante diferentes etapas del exitoso Eras Tour.

Te puede interesar: Locomía: fallece Manuel Arjona, figura esencial de la agrupación original de los años 80

Te puede interesar: Escaladores terminan detenidos en Nueva York tras llegar a la cima del Empire State

En contraste, algunas invitaciones continúan siendo motivo de incertidumbre. Uno de los casos más comentados es el de Blake Lively y Ryan Reynolds, debido a las versiones sobre un supuesto distanciamiento entre la actriz y Taylor Swift. También existen dudas respecto a la posible asistencia de Lorde, quien en el pasado mantuvo una estrecha amistad con la intérprete, aunque ambas no han sido vistas juntas recientemente.

Por parte de Travis Kelce, la lista contemplaría a sus padres, Donna Kelce y Ed Kelce, así como a su hermano Jason Kelce y su cuñada Kylie Kelce. Entre los invitados del ámbito deportivo sobresale el histórico entrenador Andy Reid, figura clave de los Kansas City Chiefs, además del jugador George Kittle, uno de los nombres más reconocidos de la NFL.

Otros posibles asistentes serían Kelly Clarkson, Lena Dunham, Zoë Kravitz y Camila Cabello, quienes mantienen distintos vínculos personales o profesionales con la artista. Mientras tanto, las versiones sobre una posible aparición de Harry Styles parecen perder fuerza debido a que el cantante tendría compromisos musicales programados en Reino Unido durante esas fechas. Hasta ahora, la pareja mantiene silencio sobre los detalles del enlace, alimentando la expectativa por una de las celebraciones más comentadas del año.