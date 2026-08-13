Paris Jackson revela cómo era crecer junto a Michael Jackson en Neverland

La cantante y actriz, de 28 años, recordó además cómo era su relación con Neverland Ranch y explicó por qué sus famosas atracciones no estaban pensadas para ella ni para sus hermanos.

Paris Jackson reveló nuevos detalles sobre su infancia junto a Michael Jackson, una etapa marcada por estrictas rutinas, constantes cambios de residencia y medidas destinadas a proteger la privacidad de la familia.

Durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, Paris aclaró que, aunque pasó parte de sus primeros años en Neverland, no creció permanentemente allí. Junto a Prince y Bigi mantenía una rutina que comenzaba con las responsabilidades académicas.

“Me despertaba e iba a la habitación que era nuestra aula, y luego íbamos a la escuela”, recordó. Durante la semana, los hermanos debían cumplir tanto con sus estudios como con determinadas obligaciones domésticas antes de acceder a actividades recreativas.

Uno de los recuerdos que más contrasta con la imagen pública de Neverland tiene que ver con su parque de diversiones. Paris aseguró que Michael Jackson estableció claramente cuál era la finalidad de aquellas instalaciones. “Quedó muy, muy claro que todas esas atracciones no eran para nosotros… que no nos pertenecían. Eran para niños desfavorecidos y niños con enfermedades terminales que no podían ir a lugares como Disneyland”, explicó.

La disciplina continuó incluso cuando dejaron de permanecer en el rancho. Paris recordó que durante aquellos años “cambiaban mucho de hotel” y que generalmente la familia no permanecía más de un año en una misma residencia.

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Los momentos de entretenimiento dependían del cumplimiento de sus responsabilidades. Durante los fines de semana podían visitar lugares como Chuck E. Cheese o Circus Circus, siempre que hubieran terminado previamente sus tareas.

Las restricciones alcanzaban también la televisión y el cine. “No nos dejaban ver la televisión ni películas a menos que las estudiáramos para un proyecto cinematográfico, con el sonido apagado o los fines de semana, si ya habíamos hecho todo lo que debíamos”, relató la artista.

Otro elemento característico de la infancia de los hijos de Michael Jackson fueron las mascarillas utilizadas para ocultar sus rostros durante determinadas apariciones públicas. Paris explicó que aquella práctica tenía como objetivo preservar su anonimato para permitirles realizar posteriormente actividades cotidianas sin ser reconocidos.

“Nos dijeron: ‘Si hacen esto ahora, pueden ir a Chuck E. Cheese y ser normales porque nadie sabrá quiénes son’”, recordó. La cantante rechazó que aquella medida hubiera resultado “aterradora” para ella durante su niñez.

Al recordar a Michael Jackson, fallecido en 2009 a los 50 años, Paris lo describió como una persona divertida y su mejor amigo. También se definió como la “pequeña princesa” de su padre. Su muerte, sin embargo, provocó una transformación profunda en su vida. La adaptación posterior representó, según explicó, un “curso intensivo para adquirir habilidades sociales”.

Durante la conversación, Paris también habló sobre su pasado relacionado con el consumo de sustancias y su proceso de recuperación. Aseguró que alrededor de los 7 u 8 años comenzó a “buscar cosas fuera de sí misma”, mientras que los problemas de abuso de sustancias aparecieron durante octavo grado.

La artista explicó que buscaba aliviar sentimientos de “inquietud, irritabilidad, descontento y de no sentirse muy cómoda consigo misma”. Con el paso de los años, esa situación alcanzó un límite que la llevó a modificar su vida.

Paris Jackson aseguró que permanece sobria desde la primera semana de 2020. Actualmente, afirmó que su consumo se limita al tabaco y reconoció que durante diferentes etapas recurrió a elementos externos buscando cambiar cómo se sentía o pensaba. Sus declaraciones ofrecen ahora una mirada más íntima a una infancia desarrollada bajo la enorme exposición asociada al legado de Michael Jackson.