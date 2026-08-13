Rod Stewart suspende su gira tras someterse a un procedimiento cardíaco

El cantante británico, de 81 años, deberá permanecer varias semanas alejado de los escenarios mientras completa su recuperación siguiendo las recomendaciones de su equipo médico.

Rod Stewart canceló las próximas fechas de su gira de despedida One Last Time en Norteamérica después de someterse a un procedimiento cardíaco para colocarle un stent coronario.

La primera señal sobre su estado de salud se conoció cuando Stewart canceló, a último momento, el concierto previsto para el 9 de agosto en el Riverbend Music Center de Ohio. Inicialmente, la decisión fue atribuida a un “procedimiento médico imprevisto pero menor”, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias.

Posteriormente se confirmó que el músico había sido sometido a un procedimiento rutinario para la colocación de un stent coronario. Como consecuencia, también fueron suspendidas las restantes presentaciones de la etapa norteamericana de Rod Stewart y su gira One Last Time.

Entre sus próximos compromisos figuraba un concierto el 15 de agosto en el Morton Amphitheater de Kansas City, Missouri, seguido por una presentación el 18 de agosto en el Colosseum del Caesars Palace de Las Vegas. El calendario contemplaba además actuaciones en Minnesota, Illinois y Colorado, así como varios conciertos en México programados entre el 9 y el 13 de septiembre.

Los representantes del cantante informaron a Rolling Stone que Stewart “se encuentra bien” y explicaron que el periodo de descanso responde directamente a recomendaciones médicas. “Por consejo de sus médicos, tomará las próximas cuatro semanas para recuperarse y recuperar su forma física antes de volver al escenario”, indicaron. Asimismo, precisaron: “Desafortunadamente, esto significa que no podrá continuar con las fechas actuales de su gira”.

El propio Rod Stewart tranquilizó a sus seguidores mediante un mensaje publicado en Instagram el 11 de agosto. Allí aseguró que ya estaba “mejor y en plena recuperación”. También reconoció sentirse “profundamente decepcionado de perderme estos conciertos”, aunque manifestó su intención de regresar a los escenarios cuando su estado físico se lo permita.

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La interrupción ocurre mientras el músico atraviesa una etapa especialmente significativa de su trayectoria. One Last Time comenzó en 2024 como una gira vinculada con el cierre progresivo de décadas de actividad internacional, aunque Stewart todavía contempla algunos compromisos antes de reducir definitivamente sus recorridos.

A comienzos de año, durante una entrevista con TalkSport, adelantó que planea realizar una gira por Reino Unido en 2027, incluyendo una presentación en The O2. Sobre la posibilidad de abandonar posteriormente las grandes giras, declaró: “Voy a hacer una gira en el Reino Unido el próximo año, en The O2, y probablemente eso sea todo, creo”. Después añadió: “Tendré que hacer algo nuevo, tal vez aparecer más en tu programa”.

Stewart acumula aproximadamente seis décadas de carrera musical, durante las cuales desarrolló una exitosa trayectoria como solista y formó parte de agrupaciones fundamentales del rock británico, entre ellas The Faces y Jeff Beck Group.

Su gira One Last Time también lo llevó nuevamente a grandes escenarios internacionales y contó con apariciones junto a figuras como Ronnie Wood, Mick Hucknall y Lulu.

El legado comercial del cantante incluye numerosos éxitos dentro del Billboard Hot 100. Cuatro canciones alcanzaron el número uno: “Tonight’s the Night (Gonna Be Alright)”, “Maggie May”, “Da Ya Think I’m Sexy?” y “All for Love”, colaboración publicada en 1994 junto a Sting y Bryan Adams.

Por ahora, el regreso de Rod Stewart a los escenarios dependerá de su recuperación y de la autorización médica tras las próximas cuatro semanas de descanso.