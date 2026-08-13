Romeo Santos reveló que uno de sus hijos fue diagnosticado con autismo

Una experiencia familiar que cambió su perspectiva y lo impulsó a crear un proyecto destinado a acompañar a otras personas que atraviesan circunstancias similares.

El cantante compartió este capítulo de su vida durante una entrevista en el programa Today, donde explicó los desafíos que él y su esposa enfrentaron desde que conocieron el diagnóstico.

El artista, reconocido internacionalmente como el “Rey de la Bachata”, contó que su hijo tiene actualmente cinco años y recibió el diagnóstico cuando apenas tenía dos. Santos, quien es padre de cinco hijos, describió al pequeño como un “niño hermoso” y aseguró que aquella noticia representó para la pareja un momento decisivo que terminó modificando la manera en que comprendían las necesidades de las familias vinculadas al espectro autista.

Más allá del impacto inicial, el cantante explicó que la experiencia produjo una reflexión profunda sobre las posibilidades económicas y los recursos disponibles para afrontar el proceso. Santos reconoció que su situación privilegiada le permitió identificar una realidad mucho más compleja para quienes encuentran barreras económicas, educativas o administrativas al intentar conseguir atención especializada.

“Si nosotros estamos enfrentando estos desafíos, solo puedo imaginar lo que la mayoría de las familias con niños y familiares dentro del espectro deben estar enfrentando”, expresó el intérprete durante la conversación televisiva.

Su preocupación también se extendió al funcionamiento de instituciones educativas y aseguradoras. Según relató, encontrar servicios apropiados puede convertirse en una dificultad constante para padres y cuidadores que necesitan respuestas adaptadas a las características particulares de cada niño.

“La mayoría de las escuelas no ofrecen la programación adecuada para los niños dentro del espectro. Las compañías de seguros no son cooperativas. Y hay muchos otros desafíos”, señaló Romeo Santos al describir algunas de las dificultades que identificó después del diagnóstico de su hijo.

A partir de esta experiencia surgió Los Santos Foundation, organización promovida por el artista con la intención de apoyar a niños con autismo y proporcionar herramientas a sus familias. La iniciativa busca ampliar el acceso a información, recursos y oportunidades, especialmente para quienes enfrentan mayores limitaciones para obtener acompañamiento y servicios especializados.

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El proyecto representa una nueva faceta pública para Santos, cuya carrera ha estado vinculada durante décadas al éxito internacional de la bachata. Ahora, el cantante pretende utilizar el alcance construido mediante su trayectoria artística para aumentar la concienciación sobre el autismo y contribuir a que más familias encuentren orientación durante las diferentes etapas posteriores a un diagnóstico.

“Me empezó a motivar a hacer algo al respecto, generar conciencia y comenzar esta fundación”, explicó el artista sobre el origen de la iniciativa.

La creación de la fundación también responde al propósito de evitar que padres, niños y familiares tengan que enfrentar el proceso de manera aislada. Además de divulgar información sobre el trastorno del espectro autista, la organización pretende construir una comunidad capaz de conectar experiencias y facilitar herramientas que permitan afrontar los desafíos cotidianos.

Para Romeo Santos y su esposa, aquello que comenzó como una situación inesperada dentro de su hogar terminó convirtiéndose, según explicó el músico, en una especie de “epifanía”. La experiencia familiar dio paso a una iniciativa que busca trascender su propia historia y generar un impacto entre personas que necesitan apoyo.

El cantante considera que el proyecto apenas comienza y espera ampliar progresivamente su capacidad de acompañamiento. Al referirse al futuro de Los Santos Foundation, resumió el objetivo con una última declaración: “Es solo el principio de, con suerte, ayudar a muchos”.