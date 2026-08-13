Alerta por lluvias intensas y tormentas eléctricas en todo Panamá

Sinaproc recordó que las lluvias intensas pueden provocar c recidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos puntuales y caída de árboles u objetos.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas, vigente hasta las 11:59 p.m. del domingo 16 de agosto de 2026, para todo el territorio nacional y las zonas marítimas.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), a partir del 14 de agosto se prevé un incremento significativo de la inestabilidad atmosférica debido a los remanentes de la onda tropical N.° 33, el paso de la onda tropical N.° 34, el reforzamiento de la zona de convergencia intertropical y un amplio sistema de baja presión.

Estas condiciones podrían generar lluvias y aguaceros de moderados a intensos, actividad eléctrica y ráfagas de viento, con mayor probabilidad de afectaciones durante los días 15 y 16 de agosto.

Sinaproc indicó que tampoco se descartan episodios puntualmente fuertes con ráfagas de viento durante el 13 y 14 de agosto.

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Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan:

Evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas durante y después de las lluvias.

durante y después de las lluvias. No intentar atravesar calles o caminos cubiertos por corrientes de agua, especialmente en vehículos.

Mantener despejados los desagües, cunetas y canales cercanos a las viviendas.

Asegurar techos, puertas, ventanas y objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos.

Evitar permanecer debajo de árboles, estructuras inestables o vallas publicitarias durante tormentas eléctricas.

Buscar refugio seguro durante tormentas eléctricas y evitar actividades al aire libre y marítimas.

Los conductores deben extremar las precauciones debido a la reducción de visibilidad, posibles deslizamientos y caída de árboles .

. En zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, mantenerse vigilantes y seguir las instrucciones de las autoridades.

Sinaproc recordó que las lluvias intensas pueden provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos puntuales y caída de árboles u objetos.

La entidad pidió a la población mantenerse informada únicamente mediante fuentes oficiales y reportar situaciones de emergencia al 911 o al 520-4426.

El aviso fue emitido este 13 de agosto de 2026.