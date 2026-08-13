Salud mental de la cantante dominicana Anaís genera preocupación tras reciente video difundido en redes sociales

La cantante dominicana Anaís Martínez, recordada por ganar la segunda edición del reality musical Objetivo Fama, apareció caminando desnuda por una autopista de Nueva Jersey en un video que ella misma publicó en sus redes sociales, provocando numerosas reacciones sobre su estado actual.

Las imágenes muestran a la intérprete, de 42 años, desplazándose sin ropa por una vía en dirección a Passaic Ave. Tras la difusión del contenido, Cynthia Pichardo, identificada como su mejor amiga, decidió explicar públicamente la situación durante una intervención en el programa Jessica en Punto, asegurando que la artista se encuentra actualmente bajo protección.

“Ella está bien, está protegida, está fuera de la calle, y están tratando de ver cómo la pueden ayudar”, afirmó Pichardo, quien señaló que el entorno de Anaís Martínez está buscando alternativas para proporcionarle atención especializada.

Según explicó, una de las posibilidades evaluadas corresponde a un centro ubicado en Massachusetts, donde un programa de nueve meses tendría un costo aproximado de 200.000 dólares. La elevada cifra representa una dificultad para acceder al tratamiento. “Es bien costoso mantenerla ahí, pero ahí sí la ayudan; no la soltarían hasta que vieran un progreso total”, señaló. Hasta el momento, la cantante no ha ingresado a ese establecimiento.

Pichardo también abordó las especulaciones surgidas en redes sociales alrededor del episodio y aseguró que la situación no estaría relacionada con abuso de sustancias. De acuerdo con su versión, el deterioro experimentado por la artista tendría relación con la ausencia de un medicamento necesario para mantener estable su condición.

“El breakdown viene por la falta de un medicamento”, manifestó, antes de añadir: “Hay que mantenerlos para tener ese equilibrio cerebral”.

La amiga de la intérprete igualmente habló sobre el consumo de marihuana por parte de Anaís y sostuvo que corresponde a una indicación médica. “Ella usa marihuana porque está recetada por su enfermedad, pero no es una adicta”, insistió durante sus declaraciones.

La salud mental de Anaís Martínez ha sido abordada públicamente por la propia cantante anteriormente. En 2019 reconoció que había recibido un diagnóstico de bipolaridad y, un año después, habló sobre un diagnóstico de ansiedad. Pichardo aseguró ahora que también existe un cuadro de depresión que estaría relacionado con las dificultades que atraviesa actualmente.

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La artista alcanzó gran popularidad después de conquistar Objetivo Fama y posteriormente desarrolló una carrera musical en la que canciones como “Atrapada” y “Tu amor no es garantía” se convirtieron en algunos de sus temas más reconocidos. Su trayectoria le permitió consolidar una comunidad de seguidores que, tras conocerse el reciente episodio, ha utilizado sus perfiles digitales para enviarle mensajes de respaldo.

Pichardo pidió comprensión y prudencia frente a las circunstancias que rodean a la cantante, además de referirse a la relación de Anaís con sus hijos. “Gracias al Señor que no pasó algo peor”, expresó al recordar el riesgo asociado con el episodio registrado en Nueva Jersey.

También defendió el vínculo de la artista con los menores y aseguró que su comportamiento frente a ellos es diferente. “Ella no hace nada inapropiado delante de sus hijos, ellos son su mundo”, resaltó.

Por ahora, Anaís Martínez permanece alejada de las redes sociales y no ha ofrecido nuevas declaraciones sobre lo ocurrido. Mientras su entorno continúa evaluando opciones para garantizar que reciba atención adecuada, sus seguidores mantienen las muestras de apoyo hacia la cantante dominicana y permanecen atentos a cualquier actualización sobre su recuperación.