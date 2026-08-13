Homicidio de Ivis Ubarte: Policía vincula el caso a pandillas y sigue la pista de varios sospechosos

El director de la Policía explicó que algunas de las personas vinculadas a las investigaciones mantienen antecedentes.

Las autoridades mantienen abierta la investigación por el homicidio de la futbolista panameña Ivis Ubarte, de 23 años, ocurrido durante la noche del martes 11 de agosto.

Ubarte, conocida en el ámbito deportivo como “La Rosadita”, militaba en el Inter Panamá CF de la Liga Femenina de Fútbol y había formado parte de distintos procesos de la Selección Femenina de Panamá.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, informó que el caso está siendo investigado por la Unidad Regional de Coclé, específicamente por la Sección Especializada en Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, en materia de homicidio y femicidio.

Como parte de las diligencias, las autoridades realizan entrevistas, labores de padrón y el acopio de cámaras de vigilancia, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los sujetos involucrados en el hecho.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, señaló que el caso se encuentra dentro de una línea de investigación relacionada con la posible participación de algún grupo pandilleril.

Fernández indicó que los agentes policiales ya han identificado a varias personas y que se mantienen realizando operaciones durante el resto de la semana para lograr las capturas.

El director de la Policía explicó que algunas de las personas vinculadas a las investigaciones mantienen antecedentes.

Este caso no escapa de una línea de investigación que se tiene que va en esa línea de investigación sobre lo que tiene que ver con algún grupo pandilleril", detalló Fernández.

Por ahora, las autoridades continúan recabando elementos para determinar el móvil del homicidio y establecer la responsabilidad de quienes participaron en la muerte de la joven futbolista. La muerte de Ubarte ha generado consternación en el fútbol femenino panameño y entre quienes compartieron con ella durante su trayectoria deportiva.

El crimen

Según el informe, dos hombres armados y con el rostro cubierto ingresaron a su residencia en El Ciruelito de Antón e intentaron dispararle a la madre de la víctima, sin embargo, el arma habría presentado un desperfecto. Posteriormente, uno de los atacantes se dirigió a la habitación de la víctima y realizó varias detonaciones en su contra.

Tras cometer el crimen, ambos hombres huyeron en un vehículo sedán en dirección a la vía Panamericana. A la fecha no se ha confirmado la detención de personas implicadas.