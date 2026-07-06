Karol G conmueve con una emotiva fotografía entre lágrimas y un mensaje que desata expectativa

La paisa volvió a captar la atención de millones de seguidores tras compartir una publicación profundamente personal en sus historias de Instagram.

La cantante colombiana Karol G apareció con los ojos llenos de lágrimas y el maquillaje corrido, acompañando la imagen con una extensa reflexión que despertó incertidumbre en redes sociales y generó múltiples interpretaciones sobre el momento que atraviesa, a pocos días del inicio de su esperada gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour.

La publicación fue realizada la noche del 4 de julio de 2026, poco después de aterrizar de un vuelo que, según reveló la propia artista, estuvo marcado por una intensa carga emocional. Sin ofrecer detalles específicos sobre el motivo de su estado de ánimo, la intérprete dejó entrever que vive una etapa de transformación personal y de profunda gratitud por el camino recorrido.

En su mensaje explicó que durante mucho tiempo decidió reservar para sí misma los momentos más difíciles y también los más felices. “Hace mucho tiempo dejé de compartir muchas cosas que aprendí a sufrir y a disfrutar en silencio”, escribió al inicio de su reflexión, antes de revelar que había decidido abrir una pequeña ventana a sus sentimientos con quienes la acompañan desde hace años.

Karol G también confesó que, tras un periodo de incertidumbre, logró encontrar respuestas que le permitieron mirar su historia desde una nueva perspectiva. Esa sensación de paz coincidió con la cercanía del comienzo de su nueva gira internacional, un proyecto en el que su equipo ha trabajado durante varios meses y que recorrerá estadios de América y Europa.

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La emoción aumentó cuando hizo referencia al espectáculo que está por presentar. “QUE SE NOS VA A SALIR EL CORA DE LA FELICIDAD, DE LA MAGIA, DE LA ENERGÍA SE NOS VA A SALIR EL CORA DE ORGULLO Y DEL AMOR CON TODO LO QUE LLEVAMOS MESES PREPARANDO PARA USTEDES”, expresó en mayúsculas, evidenciando la ilusión con la que afronta esta nueva etapa de su carrera.

La artista reafirmó además el vínculo que mantiene con su comunidad de seguidores. “Los amo y nunca jamás nunca he dado por sentado el cariño que me dan”, escribió, destacando que el apoyo del público ha sido una pieza fundamental en cada uno de los momentos importantes de su trayectoria musical.

El mensaje concluyó con una reflexión que resumió el significado de las lágrimas mostradas en la fotografía. “Todavía tengo un nudote en la garganta… hay lágrimas que nacen de la tristeza… y otras que solo aparecen cuando el alma entiende que todo valió la pena”, señaló. Finalmente añadió: “Gracias por estar siempre SIEMPRE ahí aun sin saber qué pasa conmigo”, palabras que provocaron una ola de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores.

La publicación llegó apenas unas semanas antes del inicio del Viajando Por El Mundo Tropitour, que comenzará el 24 de julio de 2026 en el Soldier Field de Chicago. El recorrido incluirá presentaciones en Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y Europa, con conciertos confirmados en ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, Monterrey, Ciudad de México, Bogotá, Lima, São Paulo y Sevilla, entre otras.

Las recientes declaraciones de Karol G también reavivaron conversaciones sobre algunos episodios personales que había compartido días atrás durante su aparición en un concierto de Rosalía en Los Ángeles. En el espacio conocido como "el confesionario", la cantante recordó una antigua relación sentimental en la que, durante varios años, su cumpleaños pasó prácticamente desapercibido.

Al describir el momento definitivo de esa historia, relató: “Nos íbamos de viaje, ya estábamos en el aeropuerto, con las maletas listas, y en la sala de espera… ya no”. Después agregó: “Bajé las maletas y me quedé. Bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo”, provocando la reacción inmediata de Rosalía, quien comentó: “Para mí eso sería bastante imperdonable”.

Paralelamente, la artista también fue protagonista de un intenso debate público tras difundir una carta dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. En el documento expresó: “Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país”, además de afirmar: “Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”. Asimismo, advirtió que “la historia no los juzga por las promesas que hicieron sino por las vidas que lograron mejorar”, un mensaje que generó diversas reacciones mientras la cantante concentra su atención en el inicio de su nueva gira mundial.