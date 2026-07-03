Christian Nodal desata debate en redes por su celebración ignorando a Angela Aguilar

Diversos videos captados desde un palco del Estadio Ciudad de México se viralizaron luego de mostrar la forma en que el cantante celebró los goles del encuentro, generando múltiples interpretaciones entre los usuarios.

El triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador en el Mundial 2026 no solo dejó como resultado el pase del combinado nacional a la siguiente ronda del torneo, sino también una ola de comentarios en redes sociales protagonizada por Christian Nodal, Ángela Aguilar y María José.

A la cita deportiva asistió la familia Aguilar encabezada por Pepe Aguilar, acompañado por su esposa Aneliz Álvarez, su hija Ángela Aguilar y su yerno Christian Nodal. En el mismo espacio también estuvieron presentes otras personalidades del espectáculo y la política, entre ellas la cantante María José y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quienes siguieron de cerca el partido vistiendo la camiseta de la selección nacional.

Mientras miles de aficionados celebraban la victoria por 2-0, las cámaras enfocaron distintos momentos ocurridos en el palco. Uno de los videos más difundidos muestra a Nodal reaccionando al festejo de un gol rodeando con uno de sus brazos a María José, mientras con el otro alcanza a abrazar brevemente a Ángela Aguilar antes de retirar rápidamente el brazo, una escena que dio pie a numerosas publicaciones y comentarios en plataformas digitales.

Otro de los registros compartidos en internet muestra al intérprete celebrando de manera efusiva con los brazos en alto. En esas imágenes se observa cómo Ángela Aguilar intenta abrazarlo por los hombros mientras él continúa festejando el gol sin responder al gesto. Durante el movimiento, el cantante termina empujándola ligeramente al incorporarse, mientras la artista continúa sonriendo, aplaudiendo y siguiendo el desarrollo del encuentro sin alterar su actitud.

Te puede interesar: John Cena sorprende con un radical cambio de imagen tras su trasplante capilar

Te puede interesar: Nicky Jam moviliza su avión privado con ayuda para Venezuela y anuncia nuevos vuelos humanitarios

La interacción entre Nodal y María José volvió a llamar la atención cuando ambos aparecieron juntos en una historia publicada durante la celebración. En el video se escucha a los artistas festejar el resultado deportivo al gritar: "Y sí, sí", frase que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del cantante y de la intérprete de música pop.

Tras concluir el encuentro, Christian Nodal descendió hacia una de las zonas del estadio para convivir con aficionados mexicanos. En ese momento interpretó fragmentos de su éxito "Adiós Amor", rodeado por seguidores que corearon la canción y grabaron el momento con sus teléfonos celulares. Las imágenes se viralizaron rápidamente al mostrar al artista interactuando de manera cercana con el público.

Sin embargo, fueron los videos captados dentro del palco los que concentraron la mayor parte de la conversación digital. Además de analizar la actitud de Nodal y Ángela Aguilar, numerosos internautas comentaron las expresiones de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, quienes aparecen en algunas tomas observando el partido mientras usuarios interpretaron sus gestos de distintas maneras, aunque ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones al respecto.

Las publicaciones en redes sociales estuvieron acompañadas por mensajes de usuarios que expresaron diferentes opiniones sobre las imágenes difundidas. Entre los comentarios más compartidos se encuentran: “Amiga, date cuenta”, “A la Josa la conoce desde La Voz, siempre dijo que era como su mamá”, “Pobre Ángela por más que abrazaba a Nodal, el otro se afianzaba a la Josa”, “Qué necesidad de estar agarrándolo todo el tiempo”, “Ni siquiera la voltea a ver”, “Ahí no es”, “Me da pena Ángela, suplica amor”, “Terrible”, “Lo hizo porque en el estadio estaba Belinda” y “Ella ganó”. Hasta el momento, Christian Nodal, Ángela Aguilar y los demás asistentes no han realizado comentarios públicos sobre la interpretación que surgió a partir de esos videos.