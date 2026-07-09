Shakira revoluciona La Revuelta con una aparición inesperada y una llamada que desata las risas

El episodio reforzó la cercanía de la colombiana y dejó uno de los instantes televisivos más virales del cierre de temporada.

La recta final de la temporada de La Revuelta dejó uno de los momentos más comentados de la televisión gracias a la esperada participación de Shakira, quien cumplió el compromiso adquirido meses atrás y apareció en el programa presentado por David Broncano mediante una videollamada desde Estados Unidos.

La presencia de la artista colombiana coincidió con el cierre del espacio antes del parón estival y sirvió para adelantar importantes novedades sobre su gira, especialmente de los conciertos en Madrid, además de regalar una escena espontánea que rápidamente se convirtió en tendencia.

La llegada de la cantante había sido anunciada con gran expectación por el presentador, que llevaba tiempo insinuando la posibilidad de contar con ella en el programa. Antes de establecer la conexión, Broncano expresó la emoción que generaba ese instante entre el equipo y el público. "Hay una llamada muy importante. Vaya llamada. Estoy nervioso. Llevamos meses con esto... yo creo que es mentira. Hoy en La Revuelta tenemos una llamada muy especial y esperemos que esto abra una puerta para vernos en persona. Desde un país extranjero, más allá del océano, en conexión directa por videollamada.... ¡Shakira!", afirmó.

Desde Boston, ciudad incluida en su actual gira por Estados Unidos, la intérprete explicó que atraviesa una etapa especialmente intensa a nivel profesional. Además de recorrer el país con sus conciertos, señaló que ha podido seguir de cerca varios encuentros del Mundial, torneo en el que participa con Dai Dai, el himno oficial de la competición. La canción ha conseguido una notable repercusión internacional y alcanzó el primer puesto en las listas de reproducción, consolidando otro éxito en la trayectoria de la artista.

Durante la conversación también confirmó que interpretará ese tema en la ceremonia de clausura de la competición, prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium, recinto situado en Nueva Jersey y muy próximo a Nueva York. La actuación formará parte de uno de los eventos musicales más destacados del verano y reforzará la presencia internacional de la cantante en una cita seguida por millones de espectadores.

Uno de los asuntos que despertó mayor interés fue el regreso de Shakira a España. La artista mostró su entusiasmo por los 12 conciertos programados en Madrid entre septiembre y octubre, una serie de actuaciones que considera muy especiales por el vínculo que mantiene con el público español. Incluso dejó abierta la posibilidad de ampliar el calendario con nuevas fechas si las circunstancias lo permiten.

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La cantante compartió además cómo afronta la preparación de estos espectáculos, asegurando que trabaja para ofrecer una experiencia completamente renovada. "Tengo muchas ganas de estar en España, lo vamos a pasar genial. Hace tanto que no voy a Madrid que creo que va a ser increíble. Es una de las ciudades más increíbles de Europa ", afirmó. También quiso agradecer el respaldo recibido durante todos estos años y añadió: "Esto es único. Estoy haciendo cambios al show para hacerlo más espectacular, voy a tener artistas invitados... Voy a tirar la casa por la ventana". Como adelanto, confirmó que interpretará Te dejo Madrid, uno de los temas más emblemáticos de su repertorio, convencida de que "Eso va a sonar increíble".

La entrevista transcurría con normalidad hasta que un imprevisto provocó una de las escenas más recordadas del programa. Mientras respondía a las preguntas de Broncano, el teléfono móvil de la cantante comenzó a sonar de forma insistente. Entre risas comentó: "Ya colgué. Colgué dos veces, persistente, No se ve quién me llama, ¿no?". Instantes después, las cámaras captaron a su asistente, Diana, desplazándose a gatas por detrás de ella para intentar detener la llamada sin interrumpir la conversación. La inesperada aparición provocó las carcajadas de la artista y del propio presentador, que cerró el momento con una frase que resumió la naturalidad de la escena: "Os agradezco el momento porque ha estado muy guapo".