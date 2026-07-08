Estudiante de aviación realiza aterrizaje de emergencia tras quedar sola en la cabina

Una práctica de instrucción aérea en Argentina terminó convertida en un caso que continúa bajo investigación y que ha generado conmoción dentro del sector aeronáutico.

Una práctica de instrucción aérea en Argentina terminó convertida en un caso que continúa bajo investigación y que ha generado conmoción dentro del sector aeronáutico.

Una estudiante de 22 años logró aterrizar un Cessna C-150 después de quedar sola en la cabina cuando el instructor que la acompañaba abandonó la aeronave mientras sobrevolaban una zona rural del departamento Río Segundo, en la provincia de Córdoba.

La joven realizaba una jornada destinada a completar las horas de vuelo exigidas para avanzar en la obtención de su licencia de piloto. Todo transcurría con normalidad hasta que la aeronave alcanzó una altitud aproximada de 250 metros, momento en el que el instructor, Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, le indicó que asumiera el control del avión y continuara la trayectoria prevista. Antes de que ocurriera el hecho, únicamente le dijo: "Sabes lo que tienes que hacer".

De acuerdo con la información reunida por los investigadores, el piloto se retiró los auriculares, guardó su teléfono móvil, desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta del aparato. Instantes después abandonó la aeronave sin pronunciar nuevas palabras, dejando a la alumna como única ocupante al mando del avión de entrenamiento.

Pese a la complejidad de la situación y a la presión del momento, la estudiante consiguió mantener el control del Cessna C-150. Su primera acción fue estabilizar la aeronave para garantizar un vuelo seguro y, posteriormente, comunicó por radio a la torre de control lo ocurrido. Con el apoyo de los controladores aéreos, regresó al aeródromo Coronel Olmedo, donde realizó un aterrizaje sin que se registraran incidentes adicionales.

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Tras la llegada del avión comenzó un amplio operativo de búsqueda en la zona donde se produjo el abandono de la aeronave. Personal de emergencias, efectivos de la Policía Rural y miembros de la escuela Flying Parrot Córdoba participaron en las tareas coordinadas mientras la fiscal provincial Patricia Baulies asumía la investigación para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Las autoridades trabajan en diferentes líneas de investigación para determinar las circunstancias del caso. Entre los elementos analizados figuran los antecedentes personales y profesionales del instructor, así como las actividades que desarrolló durante los días previos al vuelo. Hasta el momento, los investigadores no descartan ninguna posibilidad mientras avanzan las pericias correspondientes.

Uno de los datos incorporados al expediente provino del entorno familiar de Bertazzo. Su padre explicó que el piloto atravesaba un momento personal complejo y que pocos días antes había acudido a una consulta de psiquiatría en busca de atención profesional. Esa situación, según trascendió, era conocida únicamente por sus familiares más cercanos y no había sido comunicada a sus compañeros de trabajo ni a la escuela donde impartía clases.

El instructor contaba con una amplia experiencia dentro de la aviación comercial y había desarrollado parte de su carrera profesional en Chile antes de incorporarse como formador en Flying Parrot Córdoba, institución en la que trabajó durante cuatro años. Colegas y alumnos lo describían como un profesional con experiencia, vocación para la enseñanza y una relación cercana con quienes recibían su formación.

El director de la escuela, Eduardo Álvarez, aseguró que la jornada comenzó de forma completamente habitual y que nadie observó señales que hicieran prever lo ocurrido. Al recordar las horas previas al vuelo señaló: "Lo vimos como cualquier otro día. Llegó contento, saludando a todos con un beso, como hacía siempre".

Quienes compartieron actividades con Bertazzo ese día indicaron que el único cambio respecto a su rutina fue que decidió no utilizar su automóvil y solicitó a uno de los alumnos que lo recogiera en Córdoba, ciudad donde residía junto a sus padres. Incluso impartió otra práctica de vuelo antes del incidente sin que se registrara ninguna situación fuera de lo común. La investigación continúa mientras las autoridades buscan esclarecer todos los detalles de un episodio que ha tenido un fuerte impacto en la aviación argentina y que puso a prueba la preparación de una joven piloto, cuya actuación permitió completar el vuelo de forma segura.