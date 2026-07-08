'Avatar Aang: El Último Maestro del Aire' presenta su primer tráiler y confirma cuándo llegará a Paramount+

Los seguidores del universo de Avatar ya tienen un nuevo adelanto de la próxima aventura protagonizada por Aang.

Paramount+ presentó el primer tráiler oficial de Avatar Aang: El Último Maestro del Aire, la esperada película animada desarrollada por Avatar Studios, al tiempo que confirmó su fecha de estreno en la plataforma de streaming tras varios meses marcados por cambios en su distribución.

Inicialmente, la producción estaba prevista para estrenarse en cines el 9 de octubre. Sin embargo, a finales de 2025 el estudio decidió modificar su estrategia de lanzamiento y llevar el largometraje directamente al catálogo de Paramount+, una decisión que generó numerosas reacciones entre los seguidores de la franquicia.

El proceso previo al estreno también estuvo marcado por otro contratiempo. En abril de 2026, la película fue filtrada por completo en internet antes de su lanzamiento oficial, una situación que aceleró la reorganización del calendario de distribución. Tras varias semanas sin pronunciarse públicamente, la compañía confirmó finalmente la nueva fecha de estreno junto con el lanzamiento del primer avance.

Las imágenes muestran a un Aang mucho más maduro enfrentándose a las consecuencias de ser el último representante de los maestros del aire. Aunque ha cumplido con su misión como Avatar, el protagonista continúa cargando con la responsabilidad de preservar una cultura prácticamente desaparecida.

Durante la historia, el personaje conoce a Tagah, un antiguo maestro del aire cuya existencia podría cambiar el futuro de su pueblo. Ese descubrimiento impulsa una nueva expedición que llevará a Aang y a sus aliados a recorrer distintos lugares en busca de un poder ancestral capaz de garantizar la supervivencia de su legado.

La sinopsis oficial resume la trama de la siguiente manera: “Avatar Aang, el último maestro del aire del mundo, descubre un poder ancestral que podría salvar a su cultura de la extinción. Con la ayuda de sus amigos, emprende una búsqueda global para encontrarlo antes de que caiga en manos equivocadas y amenace la paz que tanto les costó alcanzar”.

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La nueva producción se desarrolla cronológicamente entre los acontecimientos narrados en Avatar: La leyenda de Aang y La leyenda de Korra, ampliando el universo creado originalmente por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko.

El reparto de voces reúne a Eric Nam como Aang, Dave Bautista en el papel de Tagah, Jessica Matten como Katara, Román Zaragoza como Sokka, Steven Yeun interpretando a Zuko y Dionne Quan retomando el personaje de Toph. Además, Dee Bradley Baker vuelve a prestar su voz a Appa y Momo, dos de los personajes más queridos por los seguidores de la franquicia.

La dirección corre a cargo de Lauren Montgomery, acompañada por Steve Ahn y William Mata como codirectores. El guion fue desarrollado por Tim Hendrick y Christopher Yost a partir de una historia creada por Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko, Hendrick y Kenneth Lin. La producción estuvo liderada por Latifa Ouaou, Maryann Garger, Konietzko y DiMartino bajo el sello de Avatar Studios.

Tras conocerse la decisión de cancelar el estreno en salas, Montgomery defendió públicamente el trabajo realizado por el equipo creativo. En una publicación compartida en Instagram afirmó: “La reciente decisión de movernos del cine al streaming podría dar la impresión de que la calidad no era suficiente, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Esta película merece verse en una pantalla grande”.

Por su parte, Michael Dante DiMartino destacó que lo más importante ahora es que la historia llegue finalmente al público. “Al menos para mí, ahora que la película está lista para salir oficialmente al mundo, la emoción ha vuelto. Estoy emocionado de que todos puedan verla por fin en sus casas, donde sea que la estén viendo, con sus amigos”, señaló. Posteriormente añadió: “Ojalá la gente pueda recrear algún tipo de experiencia comunitaria, porque la comunidad es una gran parte de Avatar”.

Avatar Aang: El Último Maestro del Aire estará disponible en Paramount+ desde el 25 de julio de 2026 con lanzamiento internacional. Antes de esa fecha, la producción será presentada en la Comic-Con Internacional de San Diego, donde contará con un panel especial en el Hall H y una proyección anticipada para los asistentes, consolidándose como el primer gran proyecto estrenado por Avatar Studios desde su creación.