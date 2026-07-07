Ariana Grande: su hermano Frankie sufrió una fuerte conmoción cerebral

A pesar del fuerte golpe, el artista decidió permanecer sobre el escenario hasta el final de la función.

Frankie Grande, actor, cantante y hermano de la estrella del pop, atraviesa un proceso de recuperación después de padecer durante una función del musical Titanique en Broadway.

El incidente ocurrió el pasado 2 de julio, cuando una maniobra con un elemento de utilería salió mal en pleno escenario y terminó provocándole un fuerte impacto en el rostro, aunque decidió continuar con la presentación antes de recibir atención médica.

Fue el propio intérprete, de 43 años, quien dio a conocer lo sucedido a través de una publicación en Instagram compartida el 5 de julio. En el mensaje mostró fotografías de las lesiones sufridas, donde se observan hematomas alrededor del ojo izquierdo y sobre el puente de la nariz, además de explicar con humor cómo se produjo el accidente durante uno de los momentos más importantes del espectáculo.

El percance ocurrió mientras el elenco interpretaba “I Drove All Night”, uno de los números musicales más destacados de la obra. Durante esa escena, el personaje de Frankie Grande ejecuta una coreografía en la que lanza al aire un llamativo timón rosa brillante antes de volver a atraparlo. Sin embargo, la secuencia no salió como estaba planeada y el accesorio terminó golpeándolo directamente en la cara.

Al recordar el momento, el actor relató lo ocurrido con el tono desenfadado que caracteriza sus publicaciones en redes sociales. “En el momento estelar del jueves, lancé la rueda al aire… ¡y mi nariz la atrapó antes que mis manos! ¡Resulta que ser gay no me da superpoderes para atrapar cosas!”, escribió junto a las imágenes de sus lesiones.

A pesar del fuerte golpe, el artista decidió permanecer sobre el escenario hasta el final de la función. Solo después de concluir la presentación acudió a recibir atención médica, donde los especialistas confirmaron que había sufrido una conmoción cerebral, además de contusiones faciales y varios cortes que provocaron sangrado.

Te puede interesar: Lionel Messi desmiente infidelidad y responde a los rumores sobre Sofi Martínez

Te puede interesar: Con 'El Rey', Maná acompañó la dolorosa despedida de México del Mundial

Como parte de las recomendaciones médicas, Frankie Grande suspendió temporalmente sus compromisos teatrales durante el fin de semana para priorizar su recuperación. En la misma publicación explicó que esperaba reincorporarse al elenco el lunes 6 de julio, una vez cumplido el período inicial de descanso indicado por los profesionales de la salud.

El accidente ocurrió en medio de la exitosa temporada de Titanique, una producción que ha llamado la atención del público por ofrecer una reinterpretación humorística de la historia de la película Titanic, dirigida por James Cameron. En esta versión teatral, la cantante Céline Dion narra una historia alternativa sobre lo que, dentro de la ficción, habría ocurrido realmente a bordo del legendario transatlántico.

La propuesta combina comedia, teatro musical y algunas de las canciones más populares de Dion, entre ellas “My Heart Will Go On”, “All By Myself” e “I Drove All Night”, integradas en una puesta en escena con un enfoque completamente distinto al de la película original.

La obra fue creada por Marla Mindelle y Constantine Rousouli, bajo la dirección de Tye Blue. Las funciones de preestreno comenzaron el 26 de marzo en el St. James Theatre de Nueva York, mientras que el estreno oficial tuvo lugar el 12 de abril. La producción permanecerá en cartelera por tiempo limitado y tiene funciones programadas hasta el 20 de septiembre.

Dentro del reparto, Frankie Grande interpreta al personaje de Victor Garber y comparte escenario con figuras como Marla Mindelle, Constantine Rousouli, Melissa Barrera, John Riddle, Deborah Cox, Jim Parsons y Layton Williams. Paralelamente a su trabajo en Broadway, el artista continúa desarrollando otros proyectos profesionales, entre ellos la reciente publicación de sus memorias, Supergay!, un libro en el que repasa distintos momentos de su vida personal y artística mientras mantiene una activa presencia en el mundo del entretenimiento.