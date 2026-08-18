Shakira llega al Chocó tras el terremoto y anuncia millonaria ayuda para reconstruir escuelas

La Colombiana llegó este lunes a Quibdó para respaldar la recuperación del Chocó después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia el 10 de agosto.

La cantante anunció una inversión de un millón de dólares y se comprometió con la reconstrucción de diez escuelas y la Universidad Tecnológica del Chocó, en medio de la emergencia que mantiene a miles de familias damnificadas.

La artista visitó sorpresivamente la capital chocoana acompañada por Howard Buffett, hijo del multimillonario estadounidense Warren Buffett. Desde allí defendió la educación como prioridad durante la reconstrucción. “Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”, afirmó.

El departamento figura entre los territorios más golpeados por el terremoto en Colombia. De sus 31 municipios, 29 resultaron afectados, con 13 fallecidos, más de 45.000 damnificados, alrededor de 1.000 viviendas destruidas y otras 8.000 averiadas, según el balance de las autoridades locales.

La emergencia profundizó las dificultades de una región históricamente marcada por la pobreza. Datos del DANE indican que 62 de cada 100 habitantes de Quibdó están por debajo de la línea de pobreza y 33 de cada 100 enfrentan pobreza extrema.

Durante su visita, Shakira pidió respaldo internacional y privado para acelerar la recuperación. “Los colombianos tienen una deuda histórica con el Chocó. El departamento del Chocó ha estado abandonado a su suerte y ha sido muy difícil dar pasos hacia el progreso”, declaró.

La barranquillera también explicó su preocupación por lo que sucederá cuando disminuya la atención sobre la tragedia. “Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia (…) queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio”, señaló.

Su compromiso incluye directamente la educación superior. “voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó”, anunció. Posteriormente confirmó la participación de Buffett: “Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy”.

La Fundación Pies Descalzos trabaja desde hace 22 años en proyectos educativos en esta región. De acuerdo con Shakira, aproximadamente 400 estudiantes se han graduado gracias al proceso y el 70% continuó posteriormente su formación universitaria.

Te puede interesar: Selena Gomez responde a demanda por fraude vinculada a Wondermind

Te puede interesar: Glenn Close revive a Cruella de Vil; 26 años después y sorprende a Disney

A escala nacional, el terremoto dejó al menos 287 muertos y destruyó más de 26.000 viviendas. Ante los daños registrados en instituciones educativas de Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, el Gobierno anunció una estrategia temporal basada en educación virtual.

“Vamos a establecer con el Ministerio de Educación un plan de choque con el mecanismo de educación virtual tal cual se hizo en la pandemia, porque no nos queda de otra mientras recuperamos esa infraestructura”, declaró el presidente Abelardo De la Espriella.

La alternativa enfrenta obstáculos en zonas rurales. El líder comunitario John Freddy Ibarbom advirtió: “En nuestro contexto, la verdad que es muy difícil, por la cobertura de señal, porque vivimos en una zona rural y de muy difícil acceso”.

Además, explicó las limitaciones tecnológicas: “No contamos con una señal eficaz para que los niños puedan participar de esa estrategia. También muchas familias no cuentan con elementos como computadores o celulares”.

Shakira coincidió con esa preocupación y resumió el principal problema de implementar clases remotas en el departamento: “Aquí no hay conectividad, no es que puedan ver clases desde la casa”. Su iniciativa busca ahora recuperar infraestructura educativa y mantener al Chocó dentro de las prioridades de reconstrucción nacional.