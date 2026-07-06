Lionel Messi desmiente infidelidad y responde a los rumores sobre Sofi Martínez

El astro argentino decidió romper el silencio frente a las recientes especulaciones en su contra.

El jugador volvió a ser protagonista fuera de las canchas al pronunciarse sobre los rumores que durante los últimos meses han circulado en torno a su relación con la periodista deportiva Sofi Martínez.

Tras la victoria de la selección de Argentina frente a Cabo Verde, el capitán albiceleste aprovechó un encuentro con la comunicadora para enviar un mensaje que buscó poner fin a las especulaciones sobre una supuesta crisis con Antonella Roccuzzo.

La escena ocurrió en la zona mixta del estadio, minutos después del compromiso en el que el delantero volvió a marcar y contribuyó al triunfo del conjunto argentino. Antes de comenzar la ronda habitual de entrevistas, Messi se dirigió directamente hacia Sofi Martínez para saludarla con la cordialidad que ambos han mostrado públicamente desde hace varios años, un gesto que rápidamente llamó la atención por el contexto en el que se produjo.

Durante el breve intercambio, el futbolista hizo referencia a los comentarios que han surgido en redes sociales y en algunos medios dedicados a la información del espectáculo. Con tono distendido, expresó: “Si te miro, dicen: ¿por qué la miras? Y si te saludo, dicen: ¿por qué la saludaste?”. La frase fue interpretada como una respuesta directa a las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con la periodista y que incluso apuntaban a supuestos conflictos dentro de su matrimonio.

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Las declaraciones del capitán argentino encontraron una inmediata respuesta de Sofi Martínez, quien agradeció públicamente el respaldo recibido. La periodista respondió: “Aprecio lo que dijiste y te agradezco tus palabras”. Tras ese intercambio, ambos continuaron con la entrevista prevista luego del encuentro deportivo, dejando una imagen de absoluta normalidad ante las cámaras presentes.

Los rumores sobre una presunta cercanía sentimental entre Messi y la comunicadora comenzaron a tomar fuerza después del Mundial de Qatar 2022. Durante aquella competencia internacional, Sofi Martínez realizó una entrevista que tuvo una amplia repercusión por la naturalidad del diálogo y por la confianza que el futbolista mostró frente a las preguntas de la periodista. Desde entonces, ambos coincidieron en diferentes coberturas relacionadas con la selección argentina, alimentando comentarios sin pruebas sobre una relación que trascendiera el ámbito profesional.

Diversas publicaciones de la prensa de entretenimiento llegaron a sostener que Antonella Roccuzzo habría manifestado incomodidad por la cercanía entre ambos. Sin embargo, ninguna de esas versiones fue confirmada por los protagonistas ni por personas de su entorno, mientras la pareja ha continuado compartiendo apariciones públicas y momentos familiares.

Mientras tanto, Lionel Messi continúa concentrado en los próximos compromisos de la selección argentina, mientras que Sofi Martínez mantiene su labor como una de las periodistas deportivas más reconocidas del país. El reciente intercambio entre ambos dejó un mensaje de transparencia frente a las especulaciones y reforzó la postura del capitán argentino de no alimentar versiones sin fundamento, priorizando su desempeño profesional y la estabilidad de su vida personal.