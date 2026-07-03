BTS enfrenta incertidumbre en Chile tras negarles el préstamo del Estadio Nacional para sus conciertos

La medida impacta directamente a miles de seguidores de la agrupación surcoreana, cuyas entradas ya se encuentran agotadas para las fechas previstas.

Los esperados conciertos de BTS en Chile previstos para octubre atraviesan un escenario de incertidumbre luego de que el Instituto Nacional del Deporte (IND) determinara no autorizar el uso del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, recinto que había sido anunciado como sede de las tres presentaciones programadas en Santiago.

La resolución fue comunicada por el organismo dependiente del Ministerio del Deporte tras un proceso de evaluación técnica y operacional sobre las condiciones del recinto deportivo. Según explicó la institución, el estado actual del campo de juego obliga a restringir intervenciones de gran magnitud que puedan comprometer su conservación y el calendario de actividades deportivas ya establecido. En el comunicado oficial se indicó: “Si bien la cancha mantiene las condiciones necesarias para el desarrollo del fútbol profesional y de competencias internacionales, actualmente presenta una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala, especialmente aquellas que requieren cobertura prolongada de la superficie y cargas concentradas sobre el sector central del campo”.

La noticia tomó por sorpresa tanto a los organizadores como a los integrantes de ARMY Chile, ya que la productora DG Medios había informado previamente que los espectáculos se realizarían los días 14, 16 y 17 de octubre en el principal recinto deportivo del país, con capacidad aproximada para 46 mil asistentes por jornada. La decisión abre un nuevo desafío logístico para concretar una de las giras internacionales más esperadas por los fanáticos del grupo.

Desde la organización de seguidores manifestaron su preocupación por el cambio de escenario cuando el proceso de venta de boletos ya había finalizado. La presidenta del club oficial de fans de BTS en Chile, Carolina Aballay, expresó su desacuerdo con la medida y solicitó una pronta solución que permita mantener las características originalmente anunciadas para el espectáculo. En declaraciones a CNN sostuvo: “La decisión nos parece totalmente inaceptable e irresponsable con la situación en la que estaban los conciertos de BTS en Chile, con todas sus entradas agotadas. Esperamos que la resuelvan con la seriedad y responsabilidad que se amerita, garantizando la realización de los conciertos en su plano original, es decir, con el escenario 360 y con todo el equipamiento necesario para que el público pueda disfrutar del evento”.

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El IND defendió su determinación argumentando que el Estadio Nacional mantiene una intensa programación durante los próximos meses. La entidad recordó la necesidad de proteger la infraestructura deportiva debido a la realización de compromisos previamente calendarizados, entre ellos partidos de la selección chilena masculina, encuentros del campeonato profesional, la Teletón 2026 y otras competencias de alto rendimiento. En ese contexto, el organismo advirtió sobre la importancia de evitar daños que puedan afectar la recuperación del césped y el cumplimiento de estándares internacionales exigidos para distintas competiciones.

Como alternativa, las autoridades propusieron que la producción evalúe la utilización de la explanada sur del complejo deportivo, espacio que permitiría montar el evento sin intervenir directamente el terreno de juego. Sin embargo, la opción genera dudas entre los asistentes debido a que buena parte de las entradas fueron comercializadas con ubicaciones numeradas y considerando el diseño original del espectáculo.

Hasta el momento, DG Medios no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación ni ha confirmado posibles modificaciones en la planificación de los conciertos. Mientras tanto, miles de fanáticos permanecen atentos a una definición respecto del recinto donde finalmente podrían realizarse las presentaciones.

El organismo estatal enfatizó que la resolución adoptada no implica una negativa a la organización de espectáculos masivos en el país. En esa línea, señaló que mantiene disposición para analizar otras alternativas que permitan desarrollar el evento sin comprometer el estado del estadio ni afectar las obligaciones deportivas previamente asumidas. El comunicado concluye: “El Instituto Nacional de Deportes continuará trabajando para compatibilizar el desarrollo de grandes eventos culturales con la protección del patrimonio deportivo nacional y el cumplimiento de las obligaciones deportivas e internacionales asumidas por el Estado de Chile”.