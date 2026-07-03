Entre las víctimas confirmadas también figuran los cuatro integrantes de la banda venezolana de nu metal Van Der Dijs, hecho que generó numerosas muestras de solidaridad dentro de la comunidad musical internacional.

La banda estadounidense Metallica reforzó su compromiso con la ayuda humanitaria al destinar 100 mil dólares para respaldar las acciones de emergencia dirigidas a las comunidades afectadas por los recientes sismos.

El aporte fue realizado mediante la fundación All Within My Hands, organización creada por el grupo, que canalizó los recursos a través de Direct Relief, entidad especializada en asistencia durante crisis y desastres naturales.

Según la información difundida por la organización, Direct Relief mantiene una coordinación permanente con organismos locales y regionales para acelerar la distribución de insumos médicos, fortalecer la atención sanitaria y apoyar las operaciones de búsqueda y rescate desplegadas en las zonas más golpeadas por la emergencia. La colaboración busca responder con rapidez a las necesidades generadas tras la serie de movimientos telúricos registrados el pasado 24 de junio.

El impacto de los terremotos ha provocado una crisis de gran magnitud. De acuerdo con los reportes difundidos durante la emergencia, el saldo supera las dos mil personas fallecidas, mientras que más de 60 mil continúan desaparecidas. Las labores de localización y asistencia siguen desarrollándose con la participación de autoridades nacionales, organizaciones civiles y organismos internacionales especializados en respuesta humanitaria.

Entre las víctimas confirmadas también figuran los cuatro integrantes de la banda venezolana de nu metal Van Der Dijs, hecho que generó numerosas muestras de solidaridad dentro de la comunidad musical internacional. La tragedia ha movilizado iniciativas de apoyo provenientes de distintos sectores, incluyendo artistas, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro comprometidas con la recuperación de las zonas afectadas.

La fundación All Within My Hands ha consolidado durante los últimos años una trayectoria enfocada en programas de educación técnica, capacitación laboral y asistencia comunitaria. Paralelamente, ha destinado recursos para responder a diversas catástrofes naturales, ampliando su alcance más allá de los proyectos educativos que forman parte de sus principales objetivos institucionales.

En ese contexto, la organización ha financiado operaciones de emergencia relacionadas con incendios forestales ocurridos en Los Ángeles y Hawái, además de brindar apoyo tras el paso de huracanes que afectaron la costa del Golfo de Estados Unidos y otras regiones del este del país. Estas intervenciones han sido desarrolladas en alianza con entidades especializadas en gestión de crisis, atención médica y recuperación de comunidades vulnerables.

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La participación de Metallica en la respuesta a la emergencia venezolana coincide con otras acciones solidarias promovidas desde la industria musical. La banda canadiense RUSH anunció una colaboración con Fantoons para lanzar una camiseta de edición limitada cuyos ingresos serán destinados íntegramente a Hogar Bambi, institución dedicada al cuidado de niños huérfanos y menores en situación de abandono en Venezuela.

Mientras mantiene activas sus iniciativas filantrópicas, Metallica también prepara una nueva etapa de su agenda artística. El grupo tiene previsto iniciar una residencia de conciertos en Las Vegas dentro de la gira Life Burns Faster. Las presentaciones se realizarán en el recinto Sphere entre el 1 de octubre de 2026 y el 13 de marzo de 2027, combinando su actividad musical con el respaldo permanente a proyectos de asistencia humanitaria, reconstrucción y cooperación internacional para comunidades afectadas por desastres.