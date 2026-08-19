Rusia y Ucrania intercambian 103 prisioneros de guerra por bando

Las negociaciones de paz están congeladas mientras ambas partes intensifican sus ataques este año, lo que ha llevado a unas cifras de civiles muertos que no se veían desde comienzos de la guerra, según la ONU.

Moscú, Rusia/Ucrania y Rusia realizaron el miércoles un intercambio de 103 prisioneros de guerra por bando, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Los intercambios de prisioneros de guerra o la repatriación de soldados son de los únicos campos en los que Rusia y Ucrania mantienen cierta cooperación desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

Las negociaciones de paz están congeladas mientras ambas partes intensifican sus ataques este año, lo que ha llevado a unas cifras de civiles muertos que no se veían desde comienzos de la guerra, según la ONU.

"Ciento tres militares rusos fueron repatriados. A cambio, 103 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas ucranianas fueron entregados", dijo el ministerio ruso en un comunicado.

Esta cartera señaló que Emiratos Árabes Unidos, como en intercambios anteriores, desempeñó un "papel de mediador" en este acuerdo.

Ucrania no hizo comentarios al respecto.