El Nobel de Química premia un descubrimiento clave para fabricar fármacos

Los descubrimientos de ambos galardonados han permitido provocar reacciones químicas que conducen a la homoquiralidad.

El francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai recibieron este miércoles el Premio Nobel de Química por haber resuelto uno de los misterios fundamentales de la vida: la homoquiralidad, es decir, por qué en la naturaleza algunas moléculas aparecen en una sola forma. Este hallazgo resulta clave para el desarrollo de medicamentos.

«Sus descubrimientos han desempeñado un papel determinante para los químicos que conciben reacciones destinadas a la fabricación de productos farmacéuticos», afirmó el Comité Nobel en un comunicado.

Al igual que las manos, algunas moléculas llamadas quirales poseen versiones «derecha» o «izquierda». Aunque comparten propiedades físicas idénticas, sus propiedades biológicas son muy diferentes. Casi todos los aminoácidos existen en dos variantes especulares, pero solo una se encuentra en las proteínas celulares. Los descubrimientos de ambos galardonados han permitido provocar reacciones químicas que conducen a la homoquiralidad.

Una solución a un misterio de más de un siglo

«Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico que se remonta a más de un siglo: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad. Las reacciones químicas que han desarrollado son espectaculares», afirmó Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química.

Henri Kagan (95 años): Profesor emérito en la Universidad de París-Saclay , es considerado el «padre» de esta técnica. A pesar de que los estudios relacionados con este concepto recibieron el Nobel en 2001 sin incluirlo —lo que provocó protestas del Ministerio de Investigación francés—, finalmente ha obtenido el reconocimiento.

(95 años): Profesor emérito en la , es considerado el «padre» de esta técnica. A pesar de que los estudios relacionados con este concepto recibieron el Nobel en 2001 sin incluirlo —lo que provocó protestas del Ministerio de Investigación francés—, finalmente ha obtenido el reconocimiento. Kenso Soai (76 años): Profesor en la Universidad de Ciencias Naturales de Tokio. Recibió la noticia mientras hacía las compras cerca de su casa: «Es el día más increíble de mi vida. Creo que nuestro premio debería llevar a la gente a reconocer la importancia de la quiralidad de las moléculas».

Detalles del galardón y calendario de los Nobel

El galardón consiste en un diploma, una medalla de oro y un cheque de 12 millones de coronas suecas (algo más de un millón de dólares).

El anuncio de Química concluye los premios científicos de la semana, tras la entrega de Medicina y Física: