La negativa expresada por el abogado de Smith también forma parte de la información disponible sobre esta controversia.

El actor estadounidense Will Smith enfrenta una demanda por presunta agresión sexual presentada por Bilaal Salaam, quien asegura haber sido amigo y colaborador del intérprete durante varios años. La acusación se refiere a un supuesto incidente ocurrido en 2019, durante una celebración relacionada con el estreno de la película Aladdín en Hollywood.

De acuerdo con la información difundida sobre el documento judicial, Salaam sostiene que Smith lo tocó sin su consentimiento durante aquella reunión. El actor, conocido por películas como Hombres de negro, rechaza categóricamente la versión del demandante, mientras sus representantes legales cuestionan la veracidad de los señalamientos.

La demanda, cuyos detalles fueron obtenidos por el medio estadounidense TMZ, describe una secuencia de acontecimientos que habría comenzado cuando ambos grabaron un video durante la fiesta. Según Salaam, el intérprete realizó comentarios sobre sus pezones, a los que calificó de “brillantes” y “lustrosos”.

El denunciante afirma que Smith también comenzó a emitir gemidos, una conducta que, según su relato, le produjo vergüenza. Ante esa situación, decidió alejarse y permanecer solo en un rincón del lugar donde se desarrollaba la celebración.

Siempre de acuerdo con la versión incluida en la demanda, el actor se aproximó posteriormente y presuntamente tocó los genitales de Salaam por encima de su ropa. El contacto habría durado aproximadamente diez segundos, hasta que el demandante lo apartó y manifestó su rechazo en voz alta.

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Salaam sostiene que, después de ese episodio, Smith le ofreció disculpas. También asegura que el intérprete regresó acompañado de su esposa, Jada Pinkett Smith, para disculparse nuevamente por lo sucedido, según la narración presentada por el antiguo colaborador.

Durante ese segundo encuentro, el actor supuestamente le pidió que guardara silencio sobre el incidente. Según el demandante, Smith habría expresado preocupación ante la posibilidad de que otras personas interpretaran lo sucedido como una señal de homosexualidad y que esa percepción perjudicara su trayectoria profesional.

En su relato, Salaam manifestó haberse sentido “avergonzado, humillado y temeroso de las consecuencias”. Estas afirmaciones forman parte de la acusación presentada contra el artista y no constituyen una determinación judicial sobre la existencia de los hechos denunciados.

La defensa de Will Smith respondió mediante declaraciones de su abogado a TMZ. El representante legal negó que el supuesto contacto hubiera ocurrido y calificó la denuncia como infundada. Su respuesta fue contundente: “Esta acusación es falsa. Nunca sucedió”.

El abogado también sostuvo que Salaam ha formulado anteriormente acusaciones contra Smith y su familia que, según la defensa, fueron desestimadas o demostradas como falsas. En ese contexto, afirmó: “Lo ha hecho una y otra vez, con cada nueva invención más escandalosa que la anterior y todas completamente falsas. Seguiremos impugnando sus mentiras enérgicamente ante los tribunales”.

La controversia enfrenta así dos versiones contrapuestas: la del antiguo colaborador, que atribuye al actor un contacto sexual no consentido, y la de sus representantes, que niegan completamente la acusación. La información publicada no establece que exista una resolución judicial que confirme los señalamientos.

El caso coloca nuevamente al protagonista de Aladdín en el centro de la atención mediática, esta vez por una disputa legal vinculada con hechos que el demandante sitúa siete años atrás. Por ahora, las declaraciones conocidas corresponden a la denuncia de Salaam y a la respuesta pública de la defensa del actor.

La descripción de los acontecimientos procede de lo expuesto por el demandante y debe entenderse como una alegación pendiente de evaluación en el ámbito judicial.