La entrevista permitió conocer directamente cómo vive la cantante esta etapa, marcada por el regreso a los escenarios, la respuesta del público y la atención constante sobre sus actuaciones.

Amaia Montero habló abiertamente del impacto emocional que han tenido las críticas recibidas durante su regreso a La Oreja de Van Gogh. La cantante, de 50 años, reconoció que los comentarios sobre sus actuaciones y los videos difundidos en redes sociales le generan frustración, aunque aseguró que ha recuperado confianza a medida que avanza la gira.

La artista abordó el tema en Hoy por Hoy, de Cadena SER, durante una entrevista con Aimar Bretos, en la que participó junto a sus compañeros. Fue la primera conversación conjunta de la banda desde el anuncio de su regreso, realizado en octubre de 2025.

Montero explicó el significado de una publicación anterior en la que escribió: “Gracias, estoy sufriendo”. Aclaró que aquellas palabras no estaban relacionadas con conflictos dentro del grupo, sino con la presión externa que acompaña esta nueva etapa y con las consecuencias que tiene sobre las personas involucradas en los conciertos.

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“Somos más de 150 personas las que estamos ahí”, recordó al referirse al equipo que hace posible la gira. Después añadió: “Se nos ve a nosotros, pero hay mucha gente ahí. Y están diciendo muchas tonterías y eso te genera un sufrimiento, una especie de frustración”.

La cantante señaló que los primeros espectáculos representaron un desafío. Aunque había trabajado durante los ensayos, necesitó tiempo para acostumbrarse nuevamente al ritmo de los conciertos después de siete años alejada de las giras. Su adaptación, explicó, no dependía únicamente de la preparación musical.

“Me costó. Los primeros conciertos, por más que trabajaba, costaba adaptarme”, reconoció. También admitió: “Yo también creo que era un tema psicológico incluso”. Con el transcurso de las presentaciones, describió una evolución favorable: “Todo se fue enfilando y estoy muy contenta”.

El retorno reunió a Montero con Xabi San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes. La vocalista había dejado La Oreja de Van Gogh en 2007 para emprender su carrera en solitario. Ahora comparte nuevamente el escenario con los músicos con quienes desarrolló una etapa importante de su trayectoria.

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La exposición pública ha acompañado ese reencuentro. En internet circularon fragmentos de conciertos con tropiezos y problemas técnicos, además de comentarios sobre su voz, su aspecto físico y su salud. La intérprete considera que esos videos no siempre muestran el contexto de una actuación completa ni el trabajo colectivo.

“Siempre todas las miradas han estado puestas sobre mí”, afirmó cuando le preguntaron por la atención que recibe. Explicó que, dentro de la banda, los integrantes se observan y acompañan mutuamente, mientras que fuera del escenario buena parte de las opiniones se concentra en ella.

“Intentas aislarte. Con los años aprendes a aislarte, pero es imposible”, expresó. La cantante reconoció, sin embargo, que la cercanía de sus compañeros ayuda a sobrellevar la presión: “Da vértigo, pero es mucho menos el vértigo cuando estamos acompañados y juntitos”.

La gira Tantas cosas que contar comenzó el 4 de mayo en Bilbao y tiene previsto finalizar el 30 de diciembre en Madrid. Incluye 35 conciertos en España, cuyas entradas se agotaron, y el grupo contempla llevar el espectáculo a América durante 2027.

Montero insistió en que el proceso ha sido gradual. “Hemos ido avanzando”, señaló al describir cómo recuperó la dinámica de los directos. Su testimonio distingue la satisfacción por reencontrarse con la música y sus compañeros del desgaste que producen las críticas difundidas alrededor de cada presentación.