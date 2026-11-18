El influencer indicó que su cirujano continúa acompañándolo en la búsqueda de una solución. Por ahora, no ha comunicado un plazo concreto de recuperación.

El creador de contenido Nikocado Avocado, conocido por sus videos de comida en internet, reveló que atraviesa una complicación dolorosa después de someterse a una intervención estética. Según explicó, sufre molestias persistentes en la mano izquierda que atribuye a una posible compresión nerviosa surgida tras una operación realizada en septiembre de 2026.

El youtuber, cuyo nombre real es Nicholas Perry, compartió su situación mediante publicaciones en Facebook. Allí describió cómo los síntomas han alterado actividades tan habituales como usar el teléfono, doblar ropa o sostener utensilios. También aseguró que una cirugía posterior, destinada a aliviar el problema, no consiguió reducir el dolor.

“Estoy viviendo una maldita pesadilla. La cantidad de dolor que siento las 24 horas del día es insoportable”, escribió al referirse a las consecuencias que experimenta desde la intervención.

Perry se había sometido a una segunda torsoplastia vertical, procedimiento destinado a retirar exceso de piel después de una pérdida de peso considerable. De acuerdo con su relato, una complicación cerca de la axila habría afectado un nervio, provocándole entumecimiento en el pulgar y el índice izquierdos, además de sensaciones que compara con descargas eléctricas.

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Tras varias semanas de molestias, fue intervenido nuevamente mediante una cirugía de descompresión de emergencia. Durante ese procedimiento, el especialista retiró suturas, tejido cicatricial, líquido acumulado y una pequeña vena que posiblemente ejercía presión sobre el nervio. Sin embargo, el creador de contenido afirmó que los síntomas continuaron.

Dos semanas después de esa segunda operación, aseguró que el dolor mantenía una intensidad similar a la registrada durante el mes siguiente a la primera intervención. La persistencia de las molestias también repercute en su descanso: según contó, apenas logra dormir entre una y dos horas consecutivas.

Los medicamentos tampoco le han proporcionado el alivio esperado. Perry manifestó preocupación por la posibilidad de que la recuperación nerviosa requiera meses y por las dificultades para obtener una consulta con un neurólogo que pueda evaluar su situación.

“Es tan doloroso. Ni siquiera puedo pensar. Simplemente me siento aquí y me balanceo de un lado a otro (...) Nunca había llorado tanto en mi vida”, expresó en otra publicación.

La situación ocurre después de una transformación física que sorprendió a sus seguidores en 2024. Entonces reveló que había perdido aproximadamente 113 kilos durante dos años, mientras continuaba publicando videos antiguos para mantener en secreto el proceso. El anuncio apareció en una grabación titulada Two Steps Ahead.

Nikocado Avocado se hizo conocido por el formato mukbang, basado en consumir grandes cantidades de comida frente a una cámara. Durante una etapa llegó a pesar alrededor de 186 kilos, antes de reducir su peso hasta aproximadamente 72 kilos, según las cifras difundidas sobre su transformación.

La pérdida de peso dejó piel sobrante en distintas zonas de su cuerpo. Por ello, decidió realizarse varias cirugías estéticas. En enero de 2025 mostró los resultados de intervenciones en el rostro y el cuello, y posteriormente reveló un levantamiento corporal de 360 grados durante el cual le retiraron alrededor de 4,5 kilos de piel del torso.

También pasó por procedimientos en brazos y muslos. Aunque anteriormente había hablado favorablemente de algunas operaciones, la intervención de septiembre tuvo consecuencias que ahora describe como difíciles de sobrellevar.

Sus publicaciones reflejan su experiencia personal y la sospecha de una lesión nerviosa, sin que se haya divulgado una evaluación neurológica definitiva sobre el origen exacto del dolor que padece.