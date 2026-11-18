El asesor del Observatorio del Mercado Laboral, René Quevedo, indicó que el sector privado genera unos 55 mil empleos formales al año. Advirtió que los bajos salarios que aceptan algunos trabajadores para evitar el desempleo limitan el consumo de sus hogares.

Ciudad de Panamá, Panamá/La tasa de desempleo en Panamá podría bajar al 8 % en 2027, estimó René Quevedo, asesor del Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), durante la presentación de un análisis sobre el empleo en el país.

La proyección supondría una reducción de medio punto porcentual frente al 8.5 % registrado en agosto de 2026, según la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). En septiembre pasado, el INEC indicó que la población ocupada alcanzó 2 millones 45 mil personas, lo que representa 77,231 empleos más que en septiembre de 2025 y un crecimiento de 3.9%. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo nacional se redujo de 10.4% a 8.5%, una disminución de 1.9 puntos porcentuales.

Quevedo prevé que el sector privado seguirá creando puestos de trabajo formales. “Hoy estamos generando 55 mil empleos formales privados por año. Esa es la mayor tasa en la historia”, afirmó. Sobre lo que cabe esperar en 2027, agregó: “No sé si vayamos a generar esa cantidad, pero vamos a estar en ese orden”.

Los bajos salarios limitan el consumo

“Pero obviamente tenemos que atender el tema salarial”, dijo Quevedo. Según explicó, hay personas que aceptan empleos con salarios bajos para evitar quedarse sin trabajo. Con esos ingresos, los hogares dan prioridad al pago de sus compromisos y les queda menos dinero para otras compras.

En la actividad también participó el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Rosmer Jurado, quien señaló que la actividad minera podría influir en el empleo en los próximos años. Añadió que recuperar la confianza de los inversionistas ayudaría a atraer inversión extranjera directa y a generar nuevos puestos de trabajo.

Con información de Elizabeth González.