La nueva función para retirar efectivo en cajeros automáticos aplica exclusivamente para beneficiarios de becas de concurso, excelencia y discapacidad, dejando por fuera al programa Pase-U.

Ciudad de Panamá/La Caja de Ahorros habilitó una nueva funcionalidad en la aplicación Punch que permite a los beneficiarios de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) generar un PIN de seguridad para retirar fondos en efectivo. Así lo explicó Santino Tapia, gerente de Banca de Consumo de la entidad bancaria, quien detalló las reglas sobre quiénes califican para esta herramienta y las condiciones que rigen el uso de la tarjeta Punch.

De acuerdo con Tapia, la creación del PIN es un proceso inmediato que se realiza directamente desde el teléfono celular. Sin embargo, aclaró que esta opción no está disponible para todos los usuarios del sistema, ya que existe una diferencia marcada según el tipo de beneficio económico que reciba el estudiante.

Quiénes pueden crear el PIN y qué requisitos deben cumplir

La habilitación del código de seguridad está diseñada únicamente para los estudiantes que reciben becas de concurso, becas de excelencia o becas de discapacidad. Para gestionar la clave, el usuario debe ingresar a su sesión en la aplicación móvil, seleccionar la opción de su tarjeta en el menú de tres puntos, digitar el número elegido, verificarlo y aceptarlo.

Tapia precisó que, en los casos donde un estudiante recibe tanto el Pase-U como una beca de excelencia o concurso, el sistema sí le permitirá configurar el PIN sin inconvenientes. Por el contrario, si el beneficiario cuenta exclusivamente con los fondos del Pase-U, la plataforma rechazará la solicitud desde el inicio, debido a que ese programa no contempla retiros en efectivo.

Para completar el trámite y utilizar el dinero, los beneficiarios deben cumplir con tres requisitos básicos:

Tener la tarjeta Punch activa dentro del sistema.

dentro del sistema. Contar con fondos disponibles en la cuenta al momento de la operación.

en la cuenta al momento de la operación. Memorizar el PIN por motivos de seguridad y evitar anotarlo o guardarlo en lugares visibles.

Según cifras de la entidad, de los aproximadamente 150 mil beneficiarios de becas de concurso registrados, ya se habían contabilizado unas 68 mil solicitudes de creación de PIN en las primeras horas de lanzamiento.

Costos por retiro y restricciones en comercios

Aunque la herramienta ya permite acudir a cualquier cajero automático, el gerente de Banca de Consumo advirtió que cada retiro de efectivo conlleva un cargo transaccional de 2 dólares más ITBMS, lo que representa un total de 2.14 dólares por operación, incluso si se utiliza un cajero de la propia Caja de Ahorros. No obstante, informó que durante los meses de noviembre y diciembre se aplicará un periodo de gracia sin cobro para analizar el comportamiento de los usuarios.

Por esta razón, la institución exhorta a los acudientes y estudiantes a priorizar el pago directo en puntos de venta, donde no se generan comisiones adicionales. Actualmente, existen más de 470 mil tarjetas activas a nivel nacional y se han consumido 150 millones de dólares en comercios de los casi 200 millones desembolsados en los últimos cuatro meses.

Finalmente, Tapia recordó que la tarjeta MasterCard funciona en establecimientos locales, internacionales y compras por internet, pero mantiene bloqueadas las transacciones en cinco tipos de comercios: bares y cantinas, salones de belleza, gasolineras, casinos o juegos de azar, y locales con licencia de expendio de licor. Si se intenta pagar en alguno de estos sitios, la compra simplemente será denegada sin que la tarjeta quede bloqueada.