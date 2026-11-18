La entrega por parte de la Anati beneficia a más de 1,200 personas en el corregimiento de Belisario Porras, en San Miguelito. Entre ellas hay residentes que llevan más de 50 años viviendo en sus terrenos.

San Miguelito/La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y el Municipio de San Miguelito entregaron 300 títulos de propiedad a residentes de Río Palomo, en el corregimiento de Belisario Porras. Algunos de los beneficiarios llevaban más de medio siglo viviendo en terrenos que pertenecían al municipio sin contar con un título a su nombre.

“El día de hoy estamos haciendo entrega de 300 títulos de propiedad que benefician directamente a más de 1,200 personas”, dijo Andrés Pagés Chanis, administrador general de la Anati.

Pagés Chanis explicó que la institución y la Alcaldía de San Miguelito trabajaron en la regularización de los terrenos. “La alcaldesa y nosotros hemos trabajado de la mano desde el inicio del gobierno para regularizar a todas estas personas que tienen tantos años esperando este título”, manifestó.

Según el funcionario, contar con el título les brinda seguridad jurídica a los residentes, les facilita el acceso al crédito y les permite transferir la propiedad o dejarla en herencia.

La Anati realiza el proceso de regularización por corregimientos y prevé visitar otros sectores de San Miguelito para entregar más títulos de propiedad.

En el evento también estuvo la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández.

Con información de Jocelyn Mosquera.